Coín marca la máxima nacional

Málaga estaba este sábado en alerta naranja por altas temperaturas, activo entre las 12.00 y las 20.00 horas, todavía con el recuerdo de la ola de calor con la que agosto recibió la provincia, que elevó el mercurio por encima de los 40 grados en algunos puntos de la provincia. Tal y como apuntaban las previsiones, los malagueños han soportado un día de mucha calor, que ha dejado máximas desde bien temprano. La provincia ha destacado este sábado en el ranking de temperaturas máximas, marcando las máximas nacionales. A las 17.40 horas, la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Coín ha registrado la máxima nacional con 41,7º C, superando los 40,6 grados de la capital, que era la máxima hasta esa hora. Diez minutos después, Álora se situaba con la segunda marca más alta del país, con 41,1º C. A continuación, los registros máximos y mínimos de este sábado.

Otro punto de la capital que ocupa un lugar destacado en el ránking (6º) de máximas en España es el aeropuerto, que con 40,1ºC, contabilizado a las 15.20 horas. Muy cerca de los cuarenta se han quedado varias localidades, como Cortes de la Frontera (38,9), Torremolinos (37,7), Alpandeire (37,2) o Benahavís (37º C). Y rondando los 35 grados, casi todas las localidades de la Axarquía y la Costa del Sol, salvo Estepona y Marbella, cuyas máximas no llegan a los 30 grados: 29,4 y 25, 5ºC, respectivamente. Una máxima que casi iguala a la temperatura mínima registrada hoy en Álora (a las 8.10 horas). A continuación las máximas de la provincia malagueña

Menos calor para este domingo

Para este domingo, no hay activado ningún aviso de calor y se espera que baje el mercurio. Las máximas descenderán y se esperan que no lleguen a los 28 grados en la capital o a los 34º C, la previsión más alta, en Antequera. El día comenzará brumoso y un poco nuboso, que se se irá disipando conforme avance la mañana.