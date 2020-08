"Mi creatividad surge cuando me enfrento a las telas y a los tejidos"

Esta diseñadora, que tiene su Atelier y showroom en Rincón de la Victoria, lleva más de seis años trabajando sutilmente con texturas y colores para plasmarlas posteriormente en creaciones con un inconfundible sello propio

Amparo Pardal es una diseñadora malagueña con una visión muy personal del arte en general y de la moda en particular. Tras más de seis años de trabajo, Pardal sufre, como todos los diseñadores malagueños, un fuerte parón en su actividad artística debido a la crisis provocada por el Covid-19 que ha suplido con mucha imaginación y con mucho trabajo para crear varias colecciones del complemento de moda en la actualidad, las mascarillas.

¿Cómo definiría su trabajo? ¿Cuál es su filosofía y su visión de la moda?

Desde siempre me he considerado una artista. Yo vengo del mundo de la pintura y busco en la moda el equilibrio entre texturas y colores con una visión muy personal, con un sello propio. Me dejo influir por la alta costura pero con toques de vanguardia. La moda es una forma de expresión frente al exterior, algo que te hace sentir cómoda transmitiendo tu personalidad.

¿De qué fuentes bebe a la hora de diseñar sus piezas?

Me inspiro en las telas y en los tejidos. No hago bocetos iniciales y mi creatividad surge cuando me enfrento a las telas, trabajándolas mucho con pedrerías, bordados y aplicaciones, mezclo los tejidos y la inspiración la vuelco sobre los maniquíes intentando mantener y prevalecer mi sello personal.

La moda, ¿tiene más de oficio o de arte?

Las dos cosas. Pero siempre he pensado que hay que tener un instinto especial. Se puede ser un gran patronista pero sin crear nada nuevo. Tiendo a pensar que los grandes de la moda están más cerca del arte que del oficio. La parte técnica se puede mejorar con el paso de los años con formación; la parte artística no es tan fácil, con eso se nace.

Desde su punto de vista, ¿cómo se integra o se ha integrado una prenda como es la mascarilla en el hábitat de trabajo de un diseñador?

Cuando empezamos a trabajar con ellas lo primero que nos planteamos fue qué materiales eran los más seguros. El TNT era lo más fiable, y tras una primera etapa en la que hice mascarillas para gente que estaba cara al público, llegó un momento en el que me empezaron a pedir algo más estético, algo para el día a día y entonces ya busqué materiales que hicieran de la mascarilla algo más cómodo. Ahora, en una tercera etapa estoy haciendo algo más de tendencia, busco colores, estampados, aunque lo que más estoy vendiendo son mascarillas negras. Ahora estoy más centrada en mascarillas para eventos a los que añado pedrería, encajes, y sus respectivas fundas, siempre de TNT, que son las más seguras.

¿En qué se ha inspirado a la hora de diseñar la mascarilla que presenta a través de La Opinión de Málaga?

He hecho una mascarilla que es negra, en raso, con pedrería y encaje de tul, con adornos florales y su funda a juego. Se está utilizando mucho en eventos y creo que es la mascarilla que yo me pondría. Protege muy bien, tiene dos capas de TNT, es cómoda y es anatómica.

Usted se volcó donando mascarillas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado...

Ha sido muy bonito y muy satisfactorio. He mandado sobre todo a Policía Nacional y Guardia Civil. Y quiero tener un recuerdo para la Policía Nacional de Ceuta, que me pidió mascarillas ante los rebrotes que hubo allí y han tenido la deferencia de mandarme una placa y un ramo de flores con su agradecimiento.

La clientela que está comprando sus mascarillas, ¿es la misma que se interesa por otras de sus prendas?

Es una mezcla de ambas. He mandado muchas mascarillas a la Policía Nacional, sobre todo al principio, y luego los propios policías me pedían más mascarillas para sus familiares. Luego he tenido muchos encargos a través de mi página web Flamenca. Siempre he separado lo que han sido las donaciones de la venta a través de mis diferentes soportes.

¿Cómo le está afectando a usted en particular y al mundo de la moda en general la crisis provocada por la pandemia?

Yo hice mi colección y la presenté en Andújar Flamenca y tenía muchas reservas de vestidos. Una parte se ha quedado paralizada y otra sí he podido venderla. Lo mejor del año ha sido el éxito tan grande que hemos tenido con las mascarillas. No hemos parado de trabajar en estos casi seis meses.

La cancelación de todas las ferias más importantes de Andalucía ha provocado un seísmo en el tipo de moda que usted trabaja, la moda flamenca, ¿con qué expectativas se puede trabajar en una situación tan desfavorable?

Mi trabajo no ha ido tan encaminado a Ferias y sí a espectáculos, por este motivo no me ha afectado tanto. Yo, en un año normal, ya estaría trabajando en la colección del año 2021 y ahora solo estoy haciendo cosas puntuales. No tengo muchas expectativas de sacar colección el año que viene y me lo planteo como un año de transición en el que a lo mejor trabajo otro tipo de prendas.

¿El futuro de la moda pasa indefectiblemente por la digitalización y la venta on line, o pueden convivir perfectamente las tiendas con lo digital?

Creo que las tiendas se van a ver reducidas a espacios muy pequeños y muy definidos. Yo estoy explotando mucho el tema de las redes sociales y me está yendo muy bien. También apuesto por mantener un showroom discreto para que la gente pueda ver tus creaciones en vivo y en directo.

Olvidándonos de la pandemia, ¿cómo definiría el momento actual de la moda en Málaga?

Creo que en Málaga hay muy buena costura pero quizá demasiado localizada, con muchos reparos a salir a otras localidades andaluzas o incluso a grandes ciudades como Madrid, y creo que es un gran error. Tenemos un gran potencial de artistas en Málaga pero creo que somos un poco cobardes a la hora de salir de nuestras cuatro paredes. Necesita el sector más ayudas para poder enseñar todo lo que hacemos.