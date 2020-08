Recoverit, la aplicación malagueña para recuperar objetos perdidos

Recoverit es una aplicación malagueña para la gestión de objetos perdidos y encontrados. Desarrollada por Francisco Martín, policía local de Málaga que lleva trabajando desde hace 9 años en la atención al turista de la ciudad, funciona a través del 'match' o coincidencias de datos, es decir, cualquier persona que encuentre un objeto puede registrarlo en la aplicación móvil, introduciendo las características del mismo (color, tamaño o función, entre otros). Al mismo tiempo, la persona que pierde el objeto completa una serie de datos solicitados que no le llevarán más de 2 minutos. Si el objeto y sus características es un 'match'. Enhorabuena, ha encontrado su pérdida.

Tras tres años trabajando en el desarrollo de la aplicación, que por ahora solo está disponible para Android, Martín comenzó con la idea después de ayudar a un matrimonio ruso al que le robaron todo el equipaje en el hotel en el que se hospedaban: «Son situaciones que, si no las estás viviendo, no te das cuenta. ¿Cómo puedo hacer para que tanto el que pierde como el que encuentra puedan localizarse? Yo he visto la alegría que conlleva la recuperación de cualquier objeto, especialmente la de un turista», apunta Martín a este periódico.

«La inserción de un artículo robado o perdido, por supuesto, no reemplaza un informe policial, pero aumenta sustancialmente la posibilidad de ser localizado a través de la coincidencia de datos, ya que sus pertenencias pueden ser encontradas por cualquier persona que no tenga acceso a los datos policiales. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de notificar que ha encontrado unas pertenencias y nombrar un depositario para que la persona que lo perdió pueda ir a recogerlo», señala la web de la aplicación móvil.

«Detrás de todo el sistema de coincidencia de datos tenemos un equipo que controla las características de los objetos perdidos y los encontrados, de esta forma, podemos saber si el 'match' es parcial o total», destaca Martín, que asegura que, si existe coincidencia, el objeto puede ser recuperado en un punto de recogida o a través de la misma persona que lo encontró. La aplicación malagueña de objetos perdidos.