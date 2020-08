Desconocimiento sobre la aplicación Radar COVID

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la formalización del contrato con Indra para el "diseño, desarrollo, piloto y evaluación de la aplicación Radar COVID", con el fin de conseguir "un sistema que permita la trazabilidad de contactos" del coronavirus en España. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, animó ayer a los ciudadanos a instalar la aplicación: "es muy necesaria y útil para todos". De acuerdo con la descripción de la 'app', Radar COVID "te avisa de manera anónima del posible contacto que has podido tener en los últimos 14 días con una persona que haya resultado infectada utilizando la tecnología Bluetooth de bajo consumo."

Pero la realidad en Málaga es diferente. La Opinión de Málaga ha preguntado a los ciudadanos sobre esta aplicación, y la mayor parte de los encuestados no conoce la aplicación, o si saben de su existencia aún no la han instalado. "No la he descargado todavía, pero creo que puede llegar a ser muy útil si todos la instalamos y existe un uso masivo de la aplicación", declara Alba, una turista española en la ciudad. Por su parte, Gustavo, compañero de esta, cree que el desconocimiento se debe a la falta de "una buena campaña" que muestre y explique la aplicación.

En cuanto a la utilidad de la Radar Covid, José Eladio apunta a este periódico que la aplicación "puede ser bastante fiable", aunque imagina que "habrá errores". Javier, otro de los malagueños encuestados, piensa que la aplicación "tiene sus pros y contras": "Imagina que la aplicación te dice que tienes riesgo cuando en realidad no es así. Si estás trabajando, tienes que abandonar tu puesto de trabajo y eso no le viene bien a nadie". Por su parte, Nuria cree que la aplicación puede llegar a ser bastante útil, y puede hacer que la gente tenga más precaución por la calle".

La aplicación, desarrollada por el Gobierno, está operativa en las provincias de Málaga y Almería desde este lunes, 24 de agosto. Cabe recordar que De la Torre ofreció la ciudad al Gobierno central como lugar piloto para la aplicación. La aplicación desarrolló la prueba piloto en la isla de La Gomera durante gran parte del mes de julio con unos resultados "muy satisfactorios", según valoró la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.