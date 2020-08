Las autoescuelas denuncian la situación "crítica" del sector por la escasez de examinadores y pruebas

Unos 200 vehículos de autoescuelas sumando coches, autobuses y camiones han participado este martes en la manifestación realizada en Málaga este martes por el sector para denunciar las restricciones que, a su juicio, vienen sufriendo en los últimos tiempos para presentar a sus alumnos al examen teórico y práctico de la Dirección General de Tráfico (DGT). La protesta ha partido del recinto ferial, junto a la Jefatura Provincial de Tráfico, y ha discurrido hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno, en el Paseo de Sancha, donde han presentado un escrito con sus reinvindiciones, para luevo regresar al punto de inicio de la marcha.

La caravana ha marchado por las calles tocando los cláxones de los vehículos y ocupando unos dos kilómetros de vía, según ha explicado a este periódico el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Málaga (APAE), Antonio Martín.

El sector critica, en el caso del examen práctico, el "escaso" número de minutos que la Jefatura está otorgando a las escuelas en cada convocatoria para poder presentar a sus alumnos. "Con el nuevo sistema, que reparte entre las escuelas los minutos disponibles de examen según unos criterios, hay algunas, sobre todo las pequeñas, que sólo pueden presentar al mes a cuatro alumnos como mucho. El resultado es que si antes un alumno esperaba ese tiempo para examinarse, ahora puede ver demorada su prueba tres o cuatro meses", lamenta.

El problema de fondo, apunta, es la falta de examinadores. La plantilla en la DGT de Málaga cuenta con 29, pero entre vacaciones y alguna otra circunstancia, el número efectivo está actualemte por debajo de 20 precisamente, en una fecha, la del verano que es clave para las autoescuelas, ya que en estas fechas son muchos los alumnos jóvenes que aprovechan para sacarse el carné de conducir.

Según los cálculos del colectivo, ahora mismo hay unos 4.000 alumnos pendientes de poder realizar el examen práctico. Con el actual ciclo de convocatorias, que durará hasta el mes de noviembre, APAE afirma que las autoescuelas sólo pueden llevar alumnos cada 14 días hábiles, lo que en la práctica es una vez al mes. Antes, por contra, cada negocio solía disponer de dos fechas mensuales. Martín recurda que el nuevo sistema CAPA que organiza los exámanes entró en vigor hace unos meses y fue bien visto por las autoescuelas pero matiza que la clave para que funciones bien es que haya examinadores suficientes. A su juicio, Málaga necestaría unos 40 examinadores en plantilla para el correcto funcionamiento de las convocatorias.

"La situación actual del sector de las autoescuelas en Málaga es crítica, con 15.000 alumnos aptos de las pruebas de teórica y destreza (pista), de ellos unos 4.000 con la formación para su presentación a examen prácticamente ultimada y sin posibilidad de presentarse a examen, lo que les conlleva en muchos casos, la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo o a mejorar el que tienen, especialmente en el apartado de los permisos profesionales, esto implica, además una paralización importante de las labores de formación en las autoescuelas, que está abocando al cierre a muchas de ellas, especialmente a las más pequeñas, que son las que más están sufriendo las consecuencias de la importante falta de personal, tanto de administrativos, como especialmente de funcionarios examinadores", señalan en el escrito,

También denuncian "problemas" en los exámenes teóricos, "debido a programas que, debiendo agilizar las gestiones, en muchos casos las empeoran gravemente, a una dilatación importante en el tiempo entre pruebas de destreza y a la limitación de poder presentar a examen a la mayoría de nuestros alumnos debido a la implantación obligatoria (en octubre todas las Jefaturas lo deben tener operativo) por parte de la Dirección General de Tráfico del sistema CAPA".

Según indican, esta situación, en el plano económico, "no afecta solo a alumnos y autoescuelas, ya que está provocando que miles de personas no se puedan comprar un vehículo, ni hacer los respectivos seguros, ni repostar combustible, etc, ni, por lo tanto, pagar impuestos directos o indirectos".

En todo caso, las autoescuelas agradecen en su escrito a la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga el trabajo de jefes, funcionarios examinadores y personal administrativo por su "disposición, colaboración y esfuerzo para intentar minimizar los efectos negativos que provoca la más que evidente falta de personal que sufren". "Dentro de lo posible, nos está ayudando a paliar en parte esta situación, pero en los graves momentos actuales esa labor está resultando totalmente insuficiente", lamentan.

A la marcha también han asisitido en apoyo los presidentes de las asociaciones de autoescuelas de Almería, Córdoba y Jerez, donde se están produciendo los mismos problemas y que también han registrado manifestaciones en las últimas semanas.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno, por su parte, han comentado que en Málaga se retomaron los exámanes en junio,una vez concluido el estado de alarma, aunque precisaron que las nuevas medidas higiénicas adoptadas en prevención del Covid-19 han ralentizado el ritmo de ejecución de pruebas. Ahora, por ejemplo, en el coche sólo viaja el alumno examinado, y no dos como antes, cuando se aprovechaba un trayecto de ida y vuelta a la Jefatura para realizar dos pruebas. Cada examen sale y acaba en la sede de Tráfico y hay que limpiar el vehículo con geles desinfectantes al término de cada prueba. "No son condiciones normales, porque hay que respetar la seguridad", dicen.

Las fuentes también admiten que la plantilla de examinadores no está al completo por las vacaciones pero señalan que este año la semana de Feria, donde otros años se suspendían las pruebas, sí ha tenido exámenes en esta ocasión al habser cancelado su celebración. También creen que la presentación on line de las solicitudes de examen por parte de las autoescuelas está agilizando los procesos. En cuanto a posibles refuerzos, señalan que hay incorporado un examinador itinerante y una plaza ya convocada en el BOE. Además, se espera que en un futuro se convoquen otras tres plazas para Málaga.