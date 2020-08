La carga de trabajo de las camareras de piso ha aumentado debido al Covid-19

La secretaria general del sindicato de Servicios de CCOO Málaga, Lola Villalba; la secretaría de Acción sindical sindicato de Servicios CCOO Málaga, Luisa Expósito; el responsable de la Federación Estatal de Hostelería de CCOO, Gonzalo Fuentes; y el técnico en Prevención de Riesgos Laborales de CCOO Málaga, Vicente Martín, han analizado en la jornada de hoy, las condiciones de trabajo de las camareras de piso a raíz de la pandemia del Covid-19.

Así, han remitido sus reivindicaciones por un trabajo más justo y sobre todo más seguro: "garantizar la seguridad de las camareras de pisos y cumplir con los protocolos es lo que hay que hacer", ha señalado Villalba.

Por su parte, Martín ha hecho alusión a las deficientes y pésimas condiciones que están sufriendo las camareras de piso en sus jornadas laborales: "son jornadas muy largas en las que muchas veces no les da ni siquiera tiempo a hacer todo el trabajo". Esto, por lo tanto y según el técnico concurre en "una bajada de guardia" porque no disponen del tiempo suficiente: "siguen teniendo las mismas habitaciones cuando éstas requieren mucho más tiempo ya que hay que higienizar todo". "El covid-19 aumenta la carga de trabajo y esto hay que tenerlo en cuenta", ha subrayado María Luisa Expósito. De hecho, Martín ha apuntado que la carga de trabajo ha aumentado hasta un 20%.

Por otro lado, Martín ha hecho alusión a las propias declaraciones de camareras de piso que admiten tomar analgésicos "para llevar el día". Esto, sin lugar a dudas, lleva a replantearse que aunque existan protocolos que están definidos, la realidad es que no se cumplen: "dar calidad a los hoteles y mantenerlos como un sitio seguro requieren medidas que están aprobadas legalmente en los artículos 15 y 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero hace falta que se cumplan".

Otra cosa que también preocupa a los responsables son las medidas de seguridad que se les está dando a las camareras de pisos y a las auxiliares de piso: "el Covid-19 no distingue entre camareras de piso o directores, pero sí distingue entre personas protegidas y personas no protegidas", ha argumentado Martín. Asimismo, ha pedido sensatez abogando que a los representantes se les elige democráticamente y asegura que si no se llevan a cabo medidas de seguridad responsables "se pondrá todo en manos de la autoridad laboral".

Además, Expósito ha pedido que la compra de productos de limpieza también sea responsable: "reivindico la compra de productos ergonómicos y no productos tóxicos".

Gonzalo Fuentes ha anunciado que la Reforma Laboral es urgente "la necesitamos cuanto antes". Además, ha explicado que existen dos tipos de prevenciones, la prevención activa "que sería dar geles y mascarillas" y la prevención reactiva "que sería prevenir aún más, ya que la mascarilla y el gel solo son una medida contra el Covid, pero si una trabajadora tiene veinte habitaciones diarias a lo largo de su jornada laboral, la guardia se baja y ahí vienen los contagios".

A su vez, Lola Villalba ha explicado que el proceso de limpieza que requiere actualmente un hotel es mucho más complejo: "hay que desinfectar hasta las perchas; los interruptores de la luz, los secadores, por lo que no da tiempo a cumplir el protocolo de seguridad, hace falta más personal".