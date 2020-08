Casi una treintena de locales de Málaga, denunciados por el incumplimiento de medidas

Un total de 28 establecimientos han sido denunciados en Málaga por varios incumplimientos relacionados con el coronavirus y en la primera semana de aplicación, del 15 al 23 de agosto, de las nuevas medidas preventivas establecidas de la Junta de Andalucía para evitar la propagación del virus relacionadas con los locales de ocio y restauración.

Así, según los datos facilitados a Europa Press, de los 28 establecimientos denunciados, uno de ellos ha sido por no garantizar el distanciamiento social y por no inhabilitar la pista de baile; mientras que 17 han sido por incumplimiento del horario de cierre.

Por otro lado, otro de los establecimientos ha sido denunciado por incumplir el horario de cierre, siendo, además denunciadas 35 personas sin mascarilla en su interior.

También dos locales han sido denunciados por no garantizar el distanciamiento social y otro, además, por incumplir la norma de distanciamiento social y agrupación de más de diez personas.

De igual modo, del total, otros dos establecimientos han sido denunciados por superar aforo autorizado y no respetar distanciamiento social; otro por incumplir el horario de cierre, no usar mascarilla en su interior y por no respetar distanciamiento social; otros dos por incumplir el horario de cierre y no usar mascarilla en su interior; y otro por venta de alcohol fuera del horario.

Por otro lado, según los datos, la Policía Local ha interpuesto un total de 5.921 denuncias, hasta el turno de este pasado lunes, por no usar mascarillas.