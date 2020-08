Los vecinos se quejan por el ruido de madrugada del tren del Puerto de Málaga

El tren de mercancías volvió a entrar en el Puerto de Málaga, y los vecinos de edificios cercanos a su zona de paso se despertaron tanto en la madrugada de este lunes como en la de este martes con el sonido de "una alarma similar a las que indican peligro". Así lo describe Cristina Hernández-Carrillo de la Higuera, que lleva casi un año viviendo en el barrio El Bulto. "Nos despertamos y estaban bajando las barreras. A los dos o tres minutos empezó a pasar el tren", relata.

Su compañera de piso, Noelia Ruiz Calderón, detalla: "Cristina suele tener el sueño más ligero, pero a mí no me suele despertar absolutamente nada, por eso me preocupé. Salimos al balcón el lunes a ver qué ocurría y vimos que algunos vecinos también estaban asomados. Pensábamos que era algo puntual, pero esta noche ha vuelto a pasar".

Al igual que Hernández-Carillo, otros vecinos han denunciado la situación por Twitter. Laura Tomàs Avellana ha colgado un vídeo en dicha plataforma que en tan solo treinta y cuatro segundos es capaz de transmitir el ruido estrepitoso que los vecinos han estado escuchando durante más de una hora tanto el lunes como el martes, alrededor de las 4.00 hasta las 5.30 de la madruga, según han indicado.

En declaraciones a La Opinión de Málaga, Tomàs Avellana cuenta que decidió publicar el hilo en Twitter con la esperanza de encontrar otros vecinos angustiados y quizá poner una denuncia conjunta, "porque la situación es insoportable". "El problema es que el mantenimiento de las vías debe ser pésimo y chirrían muchísimo. El tren tiene que ir hacia adelante y hacia atrás varias veces para dejar o recoger bidones en distintas ramas".

Estas vecinas piensan tomar cartas en el asunto e indican que se pondrán en contacto con la asociación vecinal de sus barrios. "Se debería haber avisado al vecindario, y también haber elegido un horario más adecuado para el descanso de los vecinos, porque el ruido que hace el tren al pasar es terrible", asegura Ruiz Calderón.