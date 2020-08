Belén Zotano y las alegres colecciones de baño para toda la famila

Belén Zotano Swimwear es una firma malagueña dedicada al diseño y creación de ropa de baño en cuyos modelos destacan estampados originales, divertidos y alegres, una línea donde toda la familia tiene la oportunidad de ir a juego, permitiendo que mamás, papás, niños y niñas puedan lucir juntos su belleza más natural en los soleados y placenteros días de verano. La alta calidad de los tejido utilizados para su confección, así como el corte que muestran sus prendas, están pensados para ofrecer una gran durabilidad y favorecer la figura de quienes las visten. Aunque en la mayoría de los diseños de esta marca se trata de enfatizar el color y los dibujos, es curiosamente, un bañador negro de encaje para mujer su producto estrella, una pieza tipo body muy versátil que aporta muy diversos y elegantes estilismos fuera de la playa o la piscina.

Belén Zotano Swimwear nace en 2014 no sin dificultades, porque «introducir una marca no ha sido tarea fácil, -reconoce- y el primer año aprendí a marchas forzadas de todos mis errores. El más básico, que en los biquinis, la mujer debe tener la posibilidad de elegir por separado la pieza de arriba de la de abajo, porque cada una de nosotras tenemos una preferencia, un tallaje o un modelo que nos favorece más, algo en lo que no caí en la primera temporada», apunta con una sonrisa.

Para darse a conocer, Belén organizó varios desfiles y potenció su posicionamiento a través de las redes sociales y su tienda on line, algo que le ha generado mucha repercusión. Desde entonces, sus diseños y estilismos han ido, cada año, conquistando el mercado y en este momento comercializa su moda de baño en muy diversos puntos de venta en la península, Melilla y Portugal.

El proceso creativo de Belén es espontáneo y natural. En su taller, instalado en su propia casa de Torremolinos, cientos de ideas sobrevuelan en su imaginación, que se transforman en trazos, dibujos y matices. «Estas ideas las trabajo después con mi diseñadora gráfica, quien me ayuda a verlas plasmadas sobre el tejido», añade. Belén se encarga de hacer los patrones, aspecto que considera de especial importancia para que las prendas sean favorecedoras y la confección la organiza con un gran equipo de profesionales.



Materiales

En cuanto a los materiales que emplea para confeccionar sus trajes de baño para mujer y niña, Belén apuesta por lycras de máxima calidad y en el caso de los bañadores de hombre y niño, escoge tejidos con una composición de cien por cien poliéster, para favorecer un secado rápido. En cualquiera de las distintas opciones, el tejido debe tener dos cualidades, que sean resistentes y que los colores perduren con el tiempo y el uso.

Con un estilo muy exclusivo, Zotano asegura que no sigue las tendencias porque no le gusta «hacer lo mismo que los demás» y tiene inclinación por los fondos blancos, los estampados coloridos y las Flores Vichy, una de sus últimas colecciones. Cada año realiza cuatro colecciones con dos líneas muy definidas: una línea «como yo», más enérgica, positiva y otra línea más romántica, donde priman dibujos más delicados y composiciones con sutiles floreados como la colección Flores Malva. Todos sus diseños se adaptan para conseguir que la familia impresione con estilismos a juego, prendas para adultos que tengan sus equivalentes en los diferentes trajes de baño, tanto juveniles como infantiles.

Con vistas a un futuro, Belén Zotano Swimwear se plantea entre sus objetivos el poder seguir afianzándose en el mercado nacional, estableciendo nuevos puntos de venta físicos, como con la tienda on line. Y aunque sus expectativas de crecimiento sean optimistas, para Belén, el mayor logro nace de los comentarios que recibe de sus clientes satisfechos, la fidelidad que demuestran a su marca y a sus creaciones y el que sus diseños sean reconocidos e identificados. «Recuerdo que una amiga mía estaba viendo un popular programa de televisión, creo que era la Isla de los Famosos y observó que una chica en cuestión llevaba puesto un biquini que yo había diseñado. Ello me produjo una doble satisfacción, primero porque una persona conocida incorporase a sus estilismos una de mis creaciones y otra, porque mi amiga lo hubiese reconocido.»,

Actualmente, la moda de baño de Zotano se compagina con su otra línea de negocio, dedicada a confección artesanal de complementos (pendientes, collares, anillos o tocados joya), donde sus maravillosas composturas de bisutería enaltecen cualquier tipo de outfit.