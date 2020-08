"Glamour hay en los desfiles y pasarelas. Detrás hay muchísimo trabajo"

La pandemia ha truncado sus sueños de ver sus trajes por las mejores ferias de Andalucía. Optimista por naturaleza, Arregui quiere ver el 2021 como un año en el que consolidar su trabajo.

Pilar Arregui quiere ver el vaso medio lleno y espera que el próximo año 2021 pueda seguir trabajando y diseñando sus trajes de flamenca que este año no se han podido lucir debido a las suspensiones de las principales ferias andaluzas que ha traído el Covid-19. Mientras llega ese momento, Arregui ha dado rienda suelta a su creatividad a través de sus mascarillas, como la que nos muestra en La Opinión de Málaga.

¿Cuál es su filosofía y su visión de la moda?

Intento hacer moda clásica pero atendiendo a las nuevas tendencias.

¿De qué fuentes bebe a la hora de diseñar sus piezas?

Me gusta observar lo que la gente lleva y lo que le gusta. Suelo tener como objetivo de mis diseños algo que yo me pondría, pero sin salirme nunca de los parámetros de la moda flamenca.

¿A qué tipo de mujeres están destinados sus diseños?

Absolutamente a todas. Hemos vestido a bebés de un mes y a mujeres de mucha edad. Soy de las que pienso que un traje de flamenca le sienta bien a todas las mujeres si se sabe elegir el corte y el estampado.

¿Es tan glamuroso el mundo de la moda desde dentro como lo percibimos desde fuera?

Depende del diseñador. En mi caso, creo que este es un mundo muy bonito en el que me he encontrado gente muy buena y no es el mundo de la moda que la gente piensa que es. Hay solidaridad entre los diseñadores. Glamour, a lo mejor lo hay en los desfiles y en las pasarelas pero el trabajo que hay detrás no es nada glamuroso.

Pilar, se le considera una diseñadora reivindicativa, que utiliza sus piezas y sus desfiles para llamar la atención sobre determinados aspectos. ¿Es esto así?

Sí. La colección de este año estaba dedicada a una amiga mía que estaba con cáncer y quería contar su hstoria. La colección del año pasado tenía como leit motiv el empoderamiento de la mujer y cada diseño estaba dedicado a la mujer que lucha cada día desde que se levanta por la mañana.

¿Cómo se integra o se ha integrado una prenda como es la mascarilla en el hábitat de trabajo de un diseñador y en nuestro look diario?

Empezamos a hacerlas al principio para donaciones porque hacían mucha falta y había escasez de ellas entre la gente que estaba trabajando en las primeras semanas de confinamiento. Una vez superada esa etapa inicial, empezamos a pensar ya en la venta de ellas. La gente demandaba mascarillas de moda, alegres y que les hicieran sentirse guapos con ellas. La mascarilla es ya un complemento más. Además, ahora es lo que más estamos vendido junto a sus complementos.

¿En qué se ha inspirado a la hora de diseñar la mascarilla que presenta a través de La Opinión de Málaga?

La mascarilla que he mandado tiene como idea de origen la variedad de gustos que tenemos todos los usuarios y la necesidad de sentirnos cómodos, felices y a gusto con ellas.

¿Cómo definiría el trabajo con un elemento tan inédito hasta ahora como es la mascarilla? ¿Ha sido muy difícil?

El patrón que uso ahora con las que estoy haciendo me ha costado un par de meses lograrlo. El baremo del mismo ha sido mi propia comodidad. Cuando yo me he sentido cómoda con esta mascarilla, he dado por definitivo el patrón. Prácticamente no la noto cuando la llevo

¿Cómo le está afectando a usted en particular y al mundo de la moda en general la crisis provocada por la pandemia?

Imagínate. Debería estar ahora en la Feria de Málaga con todos los vestidos vendidos. De 17 vestidos que llevé a SIMOF, que era la primera vez iba, tengo todavía ocho colgados en la percha. Los otros nueve los tengo reservados a clientas mías pero sin saber cuándo van a llevárserlos. La pandemia nos ha afectado a todos los integrantes del sector. La temporada está perdida totalmente.

La cancelación de todas las ferias más importantes de Andalucía ha provocado un seísmo en el tipo de moda que usted trabaja, la moda flamenca, ¿con qué espectativas se puede trabajar en una situación tan desfavorable?

Quiero ser positiva y veo un 2021, no negro, sino gris. Hay que seguir trabajando. Cómo vaya septiembre y octubre nos hará plantear si hacemos colección para el año próximo.

Olvidándonos de la pandemia, ¿cómo definiría el momento actual de la moda en Málaga?

Estamos en un momento emergente, creo que hay muy buenos diseñadores malagueños que se están abriendo a otros territorios, como José Galvañ. Está saliendo gente muy buena de las escuelas y gente muy buena que es autodidacta, además en todos los terrenos.

¿Por qué Málaga tiene tanto talento para la moda?

Creo que tiene que ver porque tenemos influencia de muchos sitios. A Málaga viene gente de todas las partes y eso hace que bebamos de muchas fuentes. La moda flamenca de hoy, por ejemplo, no tiene nada que ver con la que se hacía hace treinta años.

¿El futuro de la moda pasa indefectiblemente por la digitalización y la venta on line, o pueden convivir perfectamente las tiendas con lo digital?

Es necesario que convivan las dos. Yo trabajo on line porque no tengo espacio físico de tienda, pero también creo que es necesario tener un lugar, un espacio donde atender a los clientes.