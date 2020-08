El ocio nocturno de Málaga pide la hibernación o el rescate del sector

Los empresarios del ocio nocturno de Málaga se manifestaron ayer ante la Subdelegación del Gobierno para pedir la hibernación del sector, o bien un rescate que posibilite el funcionamiento del mismo. «Siete meses después, sin ningún tipo de ingreso, los que necesitamos ayudas somos nosotros, nos han cogido como cabeza de turco sin motivo alguno», apuntaba el cartel que los empresarios portaron durante la concentración que tuvo lugar ayer y finalizó ante el Ayuntamiento.

Pedro Marín, empresario y portavoz del sector, señaló a este periódico la necesidad de paralizar por un tiempo el ocio nocturno: «Yo solo pido poder trabajar. Comprendo toda la situación. Pedimos que se hiberne el sector hasta que se pueda volver a trabajar». Según Marín, la hibernación consistiría en detener los pagos de la Seguridad Social de los trabajadores mientras los locales deban estar cerrados, que las hipotecas o préstamos se paralicen o que los empresarios reciban subvenciones para poder hacer frente a los gastos. «Esto es inviable y va a llevarse a mucha gente por delante. Si no genero no puedo pagar. Hace meses que estoy recurriendo a mis ahorros para solucionar los pagos. Pero esos ahorros se acabarán algún día. Necesitamos ayuda», declaró el portavoz del sector.

Además, señaló que cinco empresas de Málaga del sector se encuentran en «concurso de acreedores». El empresario no duda: «Entiendo la situación sanitaria. Quien meta la pata debe ser castigado, se le debe cerrar el local. Pero no se puede generalizar, porque esto hace mucho daño al sector». Según Marín, unas 300.000 personas en España viven del ocio nocturno. «Se le da trabajo a muchas familias. No solo son los empresarios, sino camareros, limpiadores, seguridad y mantenimiento, entre otros».