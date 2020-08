Salud recomienda a las residencias de la Costa del Sol que no permitan las visitas

El coronavirus avanza y la Junta de Andalucía recomienda a las residencias de mayores de la Costa del Sol que no permitan visitas hasta que la situación vuelva a los límites recomendados y no suponga una amenaza para uno de los colectivos más vulnerables. Aunque desde la administración andaluza aseguran que «las visitas ya estaban restringidas y en caso de algún positivo, prohibidas», lo cierto es que el documento al que ha tenido acceso este diario no habla de condiciones, simplemente invita a que no se produzcan. Las fuentes consultadas tampoco han querido precisar si este consejo se ha extendido a otros distritos sanitarios.

La misiva, fechada el lunes y enviada por el Departamento de Epidemiología del distrito sanitario a las direcciones de las residencias, argumenta que la situación ya es considerada en este territorio de «transmisión comunitaria activa» (cuando hay tantos casos que no es posible detectar el foco de infección) con una incidencia acumulada de 163,49 PCR positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días (entre el 10 y el 24 de agosto). Este dato es más de cinco veces mayor a los 30 casos por 100.000 habitantes que la propia administración andaluza establece como límite.

El documento adjunta una tabla con la incidencia en los 11 municipios que forman el distrito en el que destaca claramente Marbella con 311,05 PCR positivos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Estepona (164,02), Ojén (162,07), Torremolinos (141,27), Istán (136,15), Benalmádena (117,43), Manilva (103,04), Mijas (83,39), Fuengirola (73,47), Benahavís (61,84) y Casares (30,70).