Marea Verde exige una vuelta segura a las aulas

Marea Verde lanza una solicitud para los docentes donde solicita una vuelta segura a las aulas, donde se garantice la seguridad de los docentes. El escrito se remitirá a la Consejería de Educación y en el que se solicita la reducción de las ratios, desdobles y turnos, acompañado de contratación de más profesorado y habilitación de nuevos espacios, para poder ejercer la docencia en grupos de menos de 15 personas y en espacios (aulas, bibliotecas, comedores, gimnasios, patios, etc), lugares donde se pueda guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros.

"Lo más importante es tomar esas medidas y si no se adoptan se reversa el dicho se llevarán a cabo los procesos legales necesarios", asegura Eduardo García, miembro de Marea Verde y docente.

Esta solicitud es un escrito personal, que cada docente deberá rellenar, si así lo desea, en la página web de Marea Verde. Este escrito se entregará en los centros y luego se destinará a la consejería de Educación: "A día de hoy no vemos que exista esa seguridad sanitaria en las aulas, por eso nos dirigimos a la Consejería. Nosotros no iremos contra los directores, ellos no son culpables, hacen lo mejor posible", recalca.

El objetivo de la demanda es «dar esa garantía a los docentes», para poder así trabajar "con seguridad": "Queremos volver, queremos trabajar pero queremos que se haga de la forma más responsable posible", dice.

Para García esta petición supone presionar a la consejería para mantener la seguridad pero aclara que "no queremos situaciones límites queremos medidas". Por lo contrario y en caso de no existir medidas, tanto Marea Verde como los docentes andaluces "apoyarán la huelga", asegura.