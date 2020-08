Teressa Ninú se considera una apasionada del diseño y muestra su satisfacción por hacer feliz a las personas que se interesan por sus trabajos. De formación autodidacta, se muestra orgullosa por haber creado una manera muy personal de ejecutar una actividad, la del diseño, donde el arte se antepone siempre al oficio.

¿Cómo definiría su trabajo? ¿Cuál es su filosofía y su visión de la moda?

Apasionante. Diseñar y crear algo que hace feliz a las personas me llena de satisfacción, la comodidad unida a la belleza y elegancia hacen que cada persona lleve su propio estilo. Las tendencias de moda realmente las hacen las personas. Yo como diseñadora doy mi creatividad pero siempre tiene la última palabra el cliente.

¿De qué fuentes bebe a la hora de diseñar sus piezas?

Me gusta mucho la naturaleza, estamos envueltos en arte, me inspira mucho el amor.

Usted ha sido autodidacta, ¿esta circunstancia ha marcado su carrera?

Si, ser autodidacta ha marcado para bueno, he inventado formas de trabajar, patrones y costuras, algo que nadie te enseña. Solo el esfuerzo por mejorar y la pasión por el diseño me llevaron a crear mi propia forma de trabajar y crear.

¿Qué es la alta costura?

Para mí la alta costura es la creación sublime de cualquier diseñador, la elegancia que cada diseño puede aportar a cada persona. Es un arte que se conecta.

La moda, ¿tiene más de oficio o de arte?

Para mí, siempre de arte.

¿A qué tipo de mujer están destinadas sus creaciones?

Mis creaciones van dirigidas a todas las mujeres que quieren sentirse bellas y admiradas por llevar puesto el vestido que las hace feliz.

Desde su punto de vista, ¿cómo se integra o se ha integrado una prenda como es la mascarilla en el hábitat de trabajo de un diseñador?

La mascarilla es fácil de integrar a nuestros looks diarios, aparte de ser necesaria, hay muchas propuestas y será un complemento más en la moda.

¿Ha introducido ya la mascarillas en su canal de ventas?

El proceso de integrar la mascarilla en nuestra firma es realmente importante, ofrecer la mascarilla a juego del vestido de comunión, novias o madrinas, elaborando cada pieza acorde a cada diseño.

¿En qué se ha inspirado a la hora de diseñar la mascarilla que presenta a través de La Opinión de Málaga?

Me he inspirado en mi firma, simbolizan mis dos colores favoritos, el blanco y el negro, siempre con un toque de encaje, vivimos momentos de incertidumbre: el negro lo representa y el blanco nos da la paz y la esperanza que todos necesitamos para sobrellevar esta situación.

¿Cómo ha trabajado con un elemento prácticamente inédito como es la mascarilla?

Mi experiencia con el trabajo de hacer mascarillas ha sido positiva. Empecé a hacer mascarillas para hospitales colaborando, luego empecé a diseñar para mis clientes.

¿Cómo le está afectando a usted en particular y al mundo de la moda en general la crisis provocada por la pandemia?

El mundo de la moda flamenca y ceremonias está congelado. Me ha afectado gravemente en las ventas, al no haber celebraciones ni ferias. Solo queda reinventarse y cambiar la forma de trabajar, ha sido un año con muchas pérdidas en todos los niveles.

¿Con qué expectativas está trabajando Teressa Ninú de cara a la temporada 2021?

Diseñar cada día es mi trabajo, mi escenario siempre será mi vida y la forma de ver cada etapa. Quizá este año tengamos que diseñar vestidos dentro de una burbuja si no se supera la pandemia, tendremos que seguir reinventándonos.

Olvidándonos de la pandemia, ¿cómo definiría el momento actual de la moda en Málaga?¿Hay talento en nuestra ciudad?

La moda en Málaga está cobrando mucha importancia, estábamos encaminados y seguiremos luchando para que como diseñadora malagueña mi firma aporte importancia a este sector.

¿Tiene Málaga un talento especial para la moda?

Malaga es tierra de grandes artistas, la moda es un arte canalizado, tenemos, pienso, una luz en nuestra tierra que es única, Málaga la Bella.

¿El futuro de la moda pasa por la digitalización y la venta online? ¿o podrán convivir las tiendas físicas con los espacios virtuales?

La venta online y la digitalización conviven perfectamente con la venta tradicional, poco a poco las nuevas tecnologías cambiarán mucho la forma de trabajar y atender al público, realmente ese es el futuro y tenemos que adaptarnos.