"Los videojuegos son economía, empleo, sueldos y gente que puede vivir de esta industria"

Hoy 29 de agosto se celebra el Día Mundíal del Videojuego y por eso el director de EVAD, (Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital), el mayor centro de Andalucía dedicado en exclusiva a la formación en videojuegos, habla sobre la actualidad de este sector, que está muy pujante en Málaga.

¿Cuál es la oferta formativa que ofrece EVAD (Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital) ante el inminente comienzo de curso?

Tenemos una formación muy extensa. Hay cursos para los más pequeños, Evad Kids, una formación avanzada en el desarrollo de videojuegos, tanto en programación y arte para chavales de 10 a 18 años. También ofrecemos dos ciclos formativos: Técnico Experto en Creación de Videojuegos y otro de Técnico en Creación de Videojuegos, de unas 2000 horas repartidas en dos años y en la que los alumnos salen muy preparados, tocando todas las facetas del desarrollo. Luego tenemos los másteres, que ahora mismo tenemos cinco activos. Estos constituyen la formación final y una vez superados suelen desembocar en trabajos dentro de la industria. Tenemos un Máster de Diseño y Desarrollo para Videojuegos, Arte 2D y Animación, Arte 3D y Animación, otro de Unreal Engine y Realidad Virtual, y para finalizar uno de Marketing y Comunicación. Toda nuestra formación está orientada a la inserción laboral.

Hábleme de Evad Kids, la novedosa formación que ofrece la Escuela que usted dirige para alumnos entre 10 a 18 años.

Lo tenemos planteado como una Extraescolar del colegio. Así facilitamos que gente muy pequeña se vaya iniciando en este mundo. Hay chicos y chicas que se quieren iniciar en la programación y nosotros les damos las herramientas necesarias para que empiecen de manera muy accesible. Lo mismo pasa para con los que se quieren dedicar al Arte. Hemos visto a niños y niñas de 11 años que tienen una mano espectacular y hacen cosas muy potentes. Es muy satisfactorio ver cómo la gente joven hacen cosas más que interesantes.

¿Cómo es el profesorado de la EVAD? ¿Son profesionales del sector en activo?

Todos nuestros profesores son desarrolladores en activo. Estamos sacando videojuegos al mercado que están funcionando muy bien. Es nuestro hecho diferenciador. Son profesionales que están en la industria y se pelean todos los días para sacar cosas al mercado real.

¿Qué porcentaje de alumnos que completan su formación EVAD se integran en el mercado laboral del sector?

Hay que decir que aunque impartimos una formación privada, no todo el mundo supera los cursos y másteres. Esto suele ser raro en el mundo de la enseñanza privada, sobre todo con los másteres. Somos rigurosos y queremos que nuestros alumnos tengan la posibilidad de acercarse al mercado laboral y les incentivamos, con las ayudas que tenemos de la Junta de Andalucía, a que ellos monten sus propios estudios, sus propias empresas, ayudándoles a manejarse en el mundo empresarial. También tenemos aceleradoras aquí en Andalucía que les permiten trabajar un año en nuestras instalaciones para poder diseñar su propio producto.

¿Cómo es el perfil tipo del alumno de EVAD?

Tenemos todos los perfiles. La industria está de enhorabuena porque tenemos gente de Bellas Artes, de Ingeniería, de todos los perfiles, gente que ha acabado su carrera y acceden a nuestros másteres, gente que viene de otros ciclos formativos y quiere introducirse en el mundo del videojuego, además con un abanico muy amplio de edades.



¿Cómo afecta o está afectando la pandemia a la organización de vuestros cursos? ¿Cómo serán las clases en este convulso curso 20-21?

Estamos esperando a que la comunidad educativa y la Junta de Andalucía dicten las obligaciones a cumplir. Nosotros hemos duplicado el espacio en nuestras instalaciones para facilitar la distancia entre personas. Vamos a ejecutar protocolos muy estrictos a la hora de la entrada y de la salida de alumnos. Queremos volver a la normalidad y nosotros hemos puesto todos los medios disponibles en el mercado para que se cumplan todas las normas. Además, enfrente de nuestra sede tenemos un gran parque que puede servir perfectamente para que los alumnos no se agolpen dentro de las instalaciones de la EVAD.

¿Cómo se adapta la escuela a las constantes novedades en herramientas tecnológicas del sector?

Hoy en día nuestras instalaciones son de las más completas que hay en España. La última tecnología que sale la vamos comprando para incorporarla a nuestra formación. Nos encanta invertir en nuevas tecnologías y nuevos programas. En la parte de la Fábrica del Videojuego tenemos nuestro estudio real de desarrollo de videojuegos y tenemos que estar a la última para amoldarnos a los nuevos productos que se presentan.

El día 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego. es el momento de reivindicar el videojuego como cultura y no como algo adictivo y negativo?

Está claro que sí. El videojuego es cultura y creo que poca gente lo duda. Luchar contra los videojuegos es como darse contra una pared. Nuestros hijos son nativos digitales, ellos entienden los videojuegos como otra forma de entretenimiento. Lo que hay que hacer es comprenderlos. Los padres debemos acompañar a los hijos y hay que saber dar el contenido adecuado al videojuego a cada edad, es importante el buen uso y el uso responsable de los videojuegos, pero como cualquier otro aspecto o cosa. El uso responsable de los videojuegos es imprescindible. En nuestra escuela estamos implementando herramientas que van a potenciar el aspecto deportivo, de salud, en un centro que se llama NexoLife, en el que vamos a luchar contra la pantallización, para que todo se haga con mesura y control, apostando también por el deporte. Estamos invirtiendo para que los chicos y chicas puedan hacer deporte en nuestras instalaciones.



La industria del videojuego factura mucho más que dos sectores culturales como son el cine y la música. ¿Cuáles son las posibilidades reales a corto y medio de plazo de su industria?

Solamente viendo la facturación se hace uno la idea de lo que es capaz de generar el sector: es economía, empleo, sueldos y gente que puede vivir de esta industria. El futuro se presenta muy halagüeño porque el público que es ahora joven va a consumir videojuegos durante toda su vida. Yo tengo 41 años y voy a seguir consumiendo videojuegos hasta que me dejen. Futuro, todo. Los videojuegos son una realidad pujante y que sigue creciendo.

¿Cómo definiría la situación del sector del videojuego en Málaga?

Cuando salgo fuera a otros provincias españolas, nos tienen un poco de envidia por todas las cosas que estamos haciendo (Polo Digital, Gamepolis, etc). En Málaga hay mucho futuro, están viniendo muchas empresas potentes y las que quedan por venir. Haremos todo lo posible para seguir generando empleo.

Asociamos videojuegos con algo lúdico, sin embargo yo le he escuchado a usted reivindicar los llamados Serious Games, ¿explíquenos en qué consisten?

Son herramientas que utilizan las empresas, asociaciones, etc. que utilizan los videojuegos para educar. Te pongo un ejemplo, estamos desarrollando para Unicaja Banco un juego de educación financiera. Una herramienta educativa cien por cien con un gran potencial. Esto es un serious game. Se utilizan este tipo de serious games en sanidad, finanzas, etc.

Es partidario de que la administración ayude al sector de los videojuegos como hace con las subvenciones al cine, al teatro o a la música?

Ya hay ayudas para incentivar la industria del videojuego, pero yo no opto por instaurar un modelo en que las empresas basen su modelo en las subvenciones, en esta industria y en las demás. Si se hace esto, los modelos de negocio de esas empresas no valen nada. Si entendemos las subvenciones como un plus, como una ayuda a tu modelo de negocio, la cosa puede ir mejor.

¿Qué hace que un videojuego sea un éxito? ¿Hay alguna receta para esto?

No la hay. Yo recomiendo que la gente se forme, que trabaje con gente que ya ha tenido experiencia en el sector. Hay gente que ha fracasado y luego ha resurgido como el Ave Fénix. Hay que tener mucha paciencia y saber muy bien las capacidades reales que se tienen.

Este año se ha tenido que suspender Gamepolis, evento del que es organizador, ¿Qué nos puede contar de la edición del año que viene? ¿En qué están trabajando?

Somos optimistas. Esperamos que el año que viene haya vacuna para el Covid-19 y podamos celebrarlo. Seguimos trabajando en nuevos contenidos y creo que vamos a salir reforzados. Estoy convencido de que en 2021 haremos un Gamepolis más grande que nunca para que siga creciendo. Hemos pasado en este 2020 un julio muy triste sin nuestro Gamepolis, pero estamos trabajando en el siguiente para volver con más fuerza. Además, antes, en marzo, celebraremos la FreakCon, otro importante evento del sector.