Benjamin Yáñez: "Los servicios de Urgencias soportan una gran presión asistencial"

Un proyecto que ha contado con un equipo interdisciplinar de diferentes puntos de España y cuyo objetivo es situar en el centro de la atención sanitaria a las personas

­Las urgencias de los hospitales son una de las unidades que más usan los españoles. Este departamento a veces se convierte en un lugar de tensión y estrés que sufren pacientes, personal administrativo y personal sanitario. Quejas, denuncias, agresiones, poco entendimiento entre familiares, pacientes y personal facultativo derivan que este servicio público este en un entredicho contante y esta sea su principal enfermedad crónica. Benjamín Yáñez, un enfermero y antropólogo, con 20 años de experiencia en el área de urgencias y que actualmente trabaja en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, ha liderado y coordinado un pionero manual que intenta proporcionar herramientas para transformar las urgencias.

¿Qué es esto de humanizar las urgencias?

Es situar a las personas en el centro de la atención sanitaria, asegurando una asistencia digna. Cuando hablo de personas, hablo de pacientes, familiares/personas cuidadoras y profesionales sanitarios. Evidentemente, este cambio de paradigma en la atención necesita de las instituciones sanitarias y del respaldo político.

¿Por qué es necesario humanizar el servicio de urgencias hospitalario?

Por una parte, los datos son claros en relación a las urgencias hospitalarias. Según el INE del año 2017, y referentes al 2016, hay unos 29.500.00 urgencias hospitalarias anuales, tanto en el ámbito privado como el público. Si tomamos como fuente el Informe sobre las Urgencias Hospitalarias de los Defensores del Pueblo del año 2015, la tasa de ingresos ronda el 12%. El 25% de los pacientes que acuden a las Urgencias Hospitalarias, son mayores de 65 años, con una o más enfermedades crónicas, y de estos el 40% presentan problemas sociales. Además, la urgencia es la principal vía de los ingresos en el hospital. La tasa de reclamaciones ronda 10% al 15%. Puede verse con estos datos, la complejidad sociosanitaria de las urgencias. Por otra parte, el anterior informe también define claramente cuáles son los problemas derivados de la asistencia urgente en el hospital para pacientes/familiares y para profesionales. Los pacientes y sus familiares señalan la falta de información, tiempo de espera, la falta de intimidad y dignidad, la falta de coordinación y de continuidad de cuidados, las dificultades para poder acompañar a los pacientes durante su estancia en urgencias, falta de confort o de interés por parte de los profesionales, despersonalización del trato, etc. Por su parte, los profesionales señalan agresiones, estrés, Burnout (muy elevado), heterogeneidad del personal, recursos limitados, falta de personal, complejidad de pacientes pluripatológicos, no presencia continua de asistencia social, variabilidad clínica, dificultad para gestionar las expectativas sobredimensionadas que se les crean a los pacientes, etc. ¿Qué pone de relieve todo esto? Que los servicios de urgencias son servicios que soportan una gran presión asistencial, donde se dan múltiples problemas, complejos y de diferente índole y que provocan la deshumanización de la asistencia. Este manual proporciona herramientas para ello.

Su respuesta a la necesidad de humanizar la asistencia en la urgencia hospitalaria ha sido crear este manual. ¿Cuál es el contenido de este manual y en que se han basado para su creación?

En relación al contenido, es un documento con 169 buenas prácticas, estructurado en 7 líneas estratégicas: Flexibilización en el acompañamiento; Comunicación; Bienestar del paciente. Cuidados al profesional; Vulnerabilidad; Cuidados al final de la vida e Infraestructura humanizada, impulsado por proyecto HUCI, en su línea de humanización de los servicios de urgencias hospitalarias. Esencialmente, propone una cultura de trabajo transversal, para el encuentro y la integración de las perspectivas de las diferentes partes implicadas, para así proporcionar una atención digna. Este manual pretende ser también un punto de encuentro para la investigación, formación y difusión de la humanización. Somos conscientes de las dificultades a las que nos enfrentamos, pero estamos convencidos de que este es el camino y para nosotros cualquier buena práctica de las propuestas que sea implementada será un éxito porque se estarán creando puentes para esta revolución, que transformará las urgencias hospitalarias en espacios más humanizados. Con respecto a la creación del manual se ha basado en la revisión y adaptación del Manual de Proyecto HUCI, la experiencia de los diferentes profesionales que conforman el equipo y la búsqueda bibliográfica realizada, y sobre todo, trabajo, ilusión y esfuerzo.

Ha dirigido este trabajo pero ha contado con un equipo de compañeros que han aportado su experiencia al mismo.

En relación al equipo, es un equipo interdisciplinar de diferentes áreas geográficas de España, incluso tenemos un miembro en la provincia de Tierra del Fuego, ciudad de Ushuaia, Argentina, que han participado de forma altruista y desinteresada y formado por diecisiete personas: TCES, enfermeras/os, médicos y psicólogas, tanto del ámbito asistencial como de la gestión, así como de diferentes áreas de la asistencia: urgencias hospitalarias, urgencias/emergencias extrahospitalarias y atención primaria. Y abierto a nuevos integrantes que tengan ganas de trabajar.

Además de este equipo técnico, ¿han contado con los propios pacientes para el desarrollo de este manual?

La perspectiva de los pacientes y los familiares era esencial, condición necesaria e imprescindible. Asociaciones de pacientes y familiares de pacientes han participado en la revisión, y estamos muy satisfechos porque se han identificado con el manual, comparten la filosofía y el contenido del mismo de forma generalizada.

¿Cómo se puede conseguir el Manual?

El Manual de Buenas Prácticas para la Humanización de las Urgencias Hospitalarias, es un manual de descarga gratuita y se podrá descargar directamente desde la página web del proyecto HUCI, en los primeros días de septiembre. Quien quiere podrá descargarse el manual y utilizarlo para implementarlo en su unidad en la medida que quiera o pueda. Lo importante de todo esto es promover el cambio hacia una cultura de atención humanizada. Aquellas unidades que quieran un reconocimiento explícito de su nivel de humanización también podrán iniciar un proceso de acreditación y certificación. Este proceso sí tiene un costo.

Estos meses atrás se han conocido muchos casos de personas con Covid que no han podido despedirse de sus familiares, ¿se han creado buenas prácticas producto de esta situación?

La pandemia nos ha permitido reflexionar y proponer buenas prácticas para dar respuesta a las heridas emocionales del Covid, tanto de pacientes/familiares como de profesionales: dolor, soledad, incertidumbre, impotencia, etc...