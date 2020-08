El PSOE exige a la Junta que dé respuestas a las demandas de la comunidad docente

El coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE de Málaga, Javier Carnero, criticó ayer que el gobierno de Moreno Bonilla esté centrado en las venganzas personales de los socios de gobierno que en los problemas que realmente afectan a la comunidad autónoma, como son el incendio de Almonaster o el inicio del curso escolar. «Queremos mostrar el apoyo del PSOE a todas las personas afectadas por el incendio de Almonaster así como el apoyo a todos los efectivos que están colaborando en la extinción del incendio».

Para Carnero, «el gobierno andaluz está centrado en las cuitas y venganzas personales de Juan Marín en Ciudadanos que hacen que el gobierno entero se tambalee, ayer la cúpula del gobierno andaluz estaba en San Telmo repartiéndose trozos de consejerías, tampoco sabemos por qué Marín quiere más competencias cuando las que tiene no es capaz de asumirlas», al igual que advirtió de las contradicciones entre Marín y su cargo como consejero de Justicia por la polémica generada tras sus declaraciones en referencia a que los alumnos asistan o no a la educación presencial por decisión de los padres cuando es obligatorio.

El parlamentario andaluz, que estuvo acompañado por el secretario de Educación de la formación socialista malagueña, Marcos Antonio Ruiz, destacó que, ante el inicio del curso escolar, «la comunidad educativa no ha parado de trabajar en todo el verano, pero no me refiero a la consejería, que ha estado de vacaciones y no ha sabido actuar desde que se decretó el estado de alarma como se demostró en materia TIC».

Por ello, se refirió a las demandas de los directores y equipos docentes para que los centros educativos cuenten con el material y el refuerzo necesario ante el inicio del curso escolar para prevenir la expansión de la pandemia del COVID-19. En este sentido, los socialistas, además, presentarán una moción en los ayuntamientos y en las administraciones donde tienen representación para exigir a la Junta mejoras en el ámbito educativo.»La consejería debe dar respuestas en ámbitos como el curricular para facilitar la adaptación de las programaciones didácticas o apoyar al alumnado más vulnerable».