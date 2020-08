"Si la moda no se puede llevar a la calle, a la gente, entonces carece de todo sentido"

Este malagueño comparte sus dos pasiones profesionales, la moda y el baile, y se nutre de ambas cuando se sube a una pasarela o a un escenario. Actualmente trabaja con la mente puesta en la Pasarela Larios.

José Galvañ apuesta decididamente por hacer de la moda algo social, algo para la gente. Enamorado de las tendencias y de la vanguardia, Galvañ se inspira en su experiencia encima de las tablas para crear expresiones artísticas y colecciones que le provocan las mismas sensaciones que cuando presenta sus nuevos espectáculos de baile. Arte y oficio al cincuenta por ciento aunque siempre con el arte como bandera de la creación.

¿Cómo definiría su trabajo? ¿Cuál es su filosofía y su visión de la moda?

Mi visión de la moda es bastanet amplia. Soy de los que pienso que si la moda no se puede llevar a la calle, no la puede llevar la gente, entonces carece un poco de sentido. Estoy con las tendencias y la vanguardia.

¿De qué fuentes bebe a la hora de diseñar sus piezas?

Yo tengo dos líneas bien diferenciadas, una es la moda flamenca. He sido bailaor profesional y bebo de todo lo que he visto en los escenarios. Intento hacer una línea flamenca en el siglo XXI. La otra tiene que ver con las ceremonias y el prêt-à-porter. Empecé porque quería que mis creaciones se vieran en cualquier tipo de eventos.

¿Es cierto que nunca estuvo en sus planes diseñar? ¿Qué le hizo cambiar de opinión?

Siempre me ha gustado diseñar, pero siempre he estado bailando, siempre estaba subido a un escenario. Hacer colecciones es como diseñar un espectáculo nuevo.

¿Flamenco, novias, eventos, alta costura?¿Hacia donde tira más José Galvañ en la actualidad?

Estoy abierto a todo. Lo que tengo claro es que tengo que hacer algo que me guste y que me apasione. El año pasado hice sobre todo prêt-à-porter, una colección que se presentó en Sevilla, y la experiencia me aportó muchísimo. Tiendo a saturarme cuando hago lo mismo durante mucho tiempo y entonces necesito cambiar. Con el baile me pasa lo mismo. Estoy abierto a cualquier estímulo artístico que se presente.

La moda, ¿tiene más de oficio o de arte?

La moda es un cincuenta por ciento de ambas. Hay muy buenos diseñadores que no son buenos costureros. Creo que el arte está por encima de todo y hay gente de la moda que domina los dos campos. Esos son los artistas totales. Tienen un don.

El baile, del que es profesional, ¿le ha inspirado en sus trabajos y diseños?

Sí. Va todo unido. Yo necesito cuando diseño tener esa referencia. Soy profesional del baile y cuando diseño flamenco me imagino a la gente moviéndose con mis trajes.

Desde su punto de vista, ¿cómo se integra o se ha integrado una prenda como es la mascarilla en el hábitat de trabajo de un diseñador?

En España no se veían mascarillas antes de la pandemia como se veían en países como China y Japón. Allí era normal y creo que en España tras la pandemia la hemos integrado muy bien. Mi línea de mascarillas es muy divertida, se inspira en sevillanas, en letras de flamenco, etc. Me lo he llevado a ese terreno. Ya que hay que llevarlas, que sea divertido.

¿En qué se ha inspirado a la hora de diseñar la mascarilla que presenta a través de La Opinión de Málaga?

Como te he dicho, me he inspirado en letras de sevillanas y de temas flamencos con un toque urbano y divertido. Hemos sacado las mascarillas a juego con una línea de camisetas mías. Son las mascarillas cantadas. Por un lado va el diseño y por dentro van las letras de las canciones en spanglish, algo divertido.

¿Cómo le está afectando a usted en particular y al mundo de la moda en general la crisis provocada por la pandemia?

Me ha afectado mucho. Además, en mi caso, he perdido actividad en mis dos profesiones: moda y baile. Ferias, romerías, eventos, etc., todo se ha suspendido y hay que reinventarse. Yo ahora estoy haciendo el vestuario del espectáculo de Farruquito para la Bienal de Sevilla. En octubre seguiremos con la incertidumbre. A la moda hay que tratarla bien porque tiene su público.

¿Con qué perspectivas se puede trabajar a corto plazo? ¿Qué escenario cree que va a ver?

Soy optimista. Confío en que el año que viene se celebren todos los eventos porque si no, esto se hunde. A título individual no me planteo profesionalmente nada más allá de octubre. Estoy trabajando en una minicolección para el año 2021 que presentaré en la Pasarela Larios en septiembre. Somos creadores y al final nos tira hacer y presentar cosas nuevas.

¿El futuro de la moda pasa por la digitalización y la venta online? ¿o podrán convivir las tiendas físicas con los espacios virtuales?

Ambas tienen que convivir. Lo online ha venido para quedarse. Pero también es cierto que lo virtual no te da los servicios que te da una cita cara a cara con un diseñador. Yo estoy ya en ambas plataformas para abarcar al mayor público posible

¿Por qué cree que Málaga es buena tierra para el talento en moda?

Somos una tierra con talento para todo. Solo hay que echar un vistazo a todas las disciplinas artísticas y verás muchos malagueños. Tenemos talento para todo y la moda no es una excepción.