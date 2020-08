El PSOE exige que se realicen ya los test al profesorado y que "a cada enfermero no se le asignen 10 o 12 centros"

El PSOE criticó, en visperas de la reanudación de la actividad escolar, la "falta de planificación y la improvisación" de la Junta de Andalucía. Al enumerar una larga lista de reproches contra el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, los socialialistas exigen que se le realicen ya los test al profesorado y denuncian que "a los enfermeros coordinadores de Covid-19 se les está adjudicando hasta 10 o 12 centros".

En relación a la realización de los test de coronavirus a los docentes, el secretario de Educación del PSOE de Málaga, Marcos Ruiz, criticó que no se hayan llevado a cabo "cuando este 1 de septiembre se van a incorporar y, por tanto, no sabrán si pueden estar contagiados". "No es lógico que haya que esperar hasta el próximo 4 de septiembre para que le hagan un test rápido; tristemente seguimos sin contar con un calendario para llevar a cabo las 100.000 pruebas de detección para el personal de la comunidad educativa", subrayó.

En esta línea, el dirigente socialista denunció que "se les está adjudicando a los enfermeros coordinadores de COVID 19 una cantidad inasumible de centros, que llegan hasta 10 o 12". Igualmente, Marcos Ruiz cuestionó que "entre los días 2 y 4 de septiembre, se pretenda dar una teleformación de 10 horas para que los docentes asuman unas competencias para las que no están preparados". "Se trata de una formación que, pese a lo afirmado por Elías Bendodo y a las necesidades existentes, aún no se ha iniciado", agregó Ruiz.

Asimismo, la vicesecretaria general del PSOE de Málaga y diputada en el Congreso, Fuensanta Lima, criticó que los dirigentes de la Junta de Andalucía "no han cumplido con sus obligaciones para tener a punto los centros educativos de cara a este inicio del curso". "Tanto el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, como el consejero de Educación, Javier Imbroda, han tenido un agosto perpetuo a lo largo de este verano", sentenció Lima.

Durante la comparecencia celebrada en el Colegio García Lorca de la capital malagueña, la diputada socialista también recalcó que "a día de hoy muchos centros educativos, como ocurre en este CEIP García Lorca, continúan con las obras a medio empezar". "La limpieza y la desinfección tampoco se ha comenzado y sigue sin haber planes de contingencia diseñados para afrontar posibles casos de COVID-19; esto genera una profunda inseguridad en sus equipos directivos", lamenta la respo socialista.

Por su parte, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga Rubén Viruel hizo extensivas las críticas al ámbito municipal y lamentó que el Consistorio de la capital malagueña carezca de "un plan extraordinario para todo el curso escolar, que permita mantener estos centros educativos limpios y con el menor riesgo ante la aparición de coronavirus".

En opinión de Viruel, el ejecutivo local de Francisco de la Torre "no ha querido utilizar los fondos del Plan Aire de la Junta de Andalucía, que sí han sido empleados por otras ciudades como Sevilla. "La ciudad hispalense recibió 3,3 millones de euros, el 50% del total de estos planes, con los que pudo contratar a 280 personas para la limpieza y desinfección de los centros educativos, algo que no ha querido aprovechar el Ayuntamiento de Málaga", apostilló el edil.