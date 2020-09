UGT denuncia que en el Hospital Clínico "no se está respetando" la distancia social

El sindicato asegura que "la desobediencia es generalizada, ya que los usuarios van con varios acompañantes que no van a ser atendidos"

El sindicato UGT ha denunciado que "no se está respetando" en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de la capital malagueña -y en otros de los centros asociados a su gestión- la distancia social exigida para combatir la pandemia. Fuentes de la central sindical lamentaron "la falta de control por parte del SAS" en relación al cumplimiento de las medidas preventivas contra el coronavirus en todos los centros dependientes del Hospital Universitario Virgen de la Victoria: el propio Clínico, el centro de especialidades San José Obrero (Barbarela) de Málaga capital, el Hospital Marítimo de Torremolinos y el Hospital Valle del Guadalhorce de Cártama.

La versión del sindicato fue rechazada por el complejo hospitalario, que lo niega y recuerda que se cumplen todos los protocolos de distancia social establecidos. Fuentes del SAS aseveraron que "desde el inicio de la pandemia de Covid19, la dirección del Hospital Virgen de la Victoria ha establecido diferentes medidas de seguridad para minimizar riesgos con el fin de salvaguardar la salud de pacientes y trabajadores". "Estas medidas se han reforzado en los últimos meses estableciendo protocolos de distancia social, con la limitación de un acompañante por paciente, cartelería específica, circuitos diferenciados y se van a realizar reformas de ampliación de salas de espera para familiares de urgencias", señalaron.

Las mismas fuentes oficiales apuntaron que "para la dirección del hospital es fundamental la seguridad de pacientes y profesionales, y no es correcto que no exista control en torno al acceso al centro". "Aún así, se van a implementar más medidas de control de acceso y sobre la distancia de seguridad; es prioritario para el Hospital salvaguardar a pacientes, familiares y profesionales", subrayaron.

No obstante, UGT aseguró que "a pesar de las directrices que desde la Consejería de Salud y desde el SAS se marcaron para la realización de las consultas hospitalarias, la desobediencia es generalizada, pues es habitual que usuarios que acuden a estos centros vayan acompañados con varios acompañantes que no van a ser objeto de asistencia sanitaria y, en la mayoría de las ocasiones, no son necesarias sus ayudas en los desplazamientos".

"Esta práctica ocasiona que se desvirtúen las previsiones de los centros que citan a los usuarios intentando garantizar la distancia social de seguridad, por lo que estas medidas son claramente poco eficaces y con ello se ve comprometida la seguridad de pacientes, acompañantes y trabajadores; el control que debería de hacerse por la empresa de vigilancia solo se lleva a cabo en las urgencias y además se disponen de circuitos diferenciados para pacientes no Covid y los Covid", incidió la central sindical.



"Garantizar la seguridad"

En relación a la situación denunciada, UGT también lamentó que "hayan caído en saco roto las reiteradas solicitudes de FeSP-UGT a la dirección del Hospital Clínico para que, por parte del centro, se adopten las medidas oportunas" que permitan "garantizar la seguridad que se define en las medidas anti Covid-19".

Asimismo, UGT recordó a este respecto que el Hospital Clínico de Málaga "se ha caracterizado por ser el centro que más incidencias ha registrado en cuanto a infecciones del personal sanitario". "Difícilmente se mejorará esta situación si no se controlan los accesos de personas que no están autorizadas para el uso de las dependencias, al no requerir asistencia sanitaria", añadió la central sindical en un comunicado.

