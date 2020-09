El PSOE pide un plan de limpieza para los solares abandonados de La Trinidad

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga pidió un plan de limpieza de los solares que se encuentran vacíos en los barrios de la Trinidad y el Perchel, tras recibir varias denuncias ciudadanas por el abandono de estas parcelas, llenas de basuras, malas hierbas y todo tipo de enseres, se han convertido en foco de plagas, ratas y mosquitos en su mayoría, y malos olores, creando problemas de salubridad en determinadas calles de barrios ubicados en el centro de la ciudad, «lo que a todas luces es una absoluta vergüenza que refleja la dejadez del Ayuntamiento de Málaga para actuar de oficio ante los incumplimientos reiterados de ciertas propiedades», criticó la concejala Carmen Martín.

«Hemos contabilizado hasta un centenar de solares en muy mal estado. Un ejemplo muy claro está en calle Zurradores donde el olor y la presencia de ratas y mosquitos hacen que los vecinos y vecinas no puedan aguantar más. No entendemos cómo el Ayuntamiento no se hace cargo de la limpieza de estos espacios, muchos de ellos municipales, haciendo cumplir las ordenanzas municipales», explicó Martín.

Los socialistas piden al Ayuntamiento que ejerza la Ordenanza para la limpieza de espacios públicos y gestión integral de los residuos sólidos urbanos.