La Junta recuerda que el hospital auxiliar de Carranque "sigue montado" para abrirlo "si es necesario"

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, recordó -en relación al reciente avance de la pandemia del coronavirus- que el hospital auxiliar de Carranque, con 165 camas, "sigue montado para abrirlo en cualquier momento si es necesario".

Asimismo, Navarro añadió que "si todo eso se viera desbordado, hay un plan B". "Contamos con otras instalaciones en el Palacio de Ferias, Torremolinos o en cabeceras de comarca de la Axarquía o Antequera que podrían ser utilizadas, pero todo eso sigue estando muy lejos", apostilló la delegada.

Igualmente, la delegada admitió que "donde más movilidad y mezcla de culturas hay, más posibilidad de contagios hay también". "Y eso, respecto a Málaga, lo sabíamos; así hemos ido trabajando este verano porque sabíamos que aquí había más posibilidad de contagio, lógicamente, que en Jaén o Sevilla", matizó.

En esa línea, Navarro apuntó que "no estamos ni mucho menos colapsados, estamos en un número de contagios mayor que la semana pasada, pero que tengamos nuevos positivos no se está traduciendo en que tengamos en la misma proporción nuevos ingresos hospitalarios o nuevos ingresos en UCI". "De momento, todo está controlado; no hay riesgo cero ni en los colegios ni en los bares ni en la playa ni en los sitios que hemos podido disfrutar este verano, pero hemos ido gestionando cada escenario de la mano de los profesionales sanitarios", agregó la delegada.

Patricia Navarro también apuntó que, en la actualidad, en el 95,4% de las residencias de ancianos de la provincia no hay ningún caso de coronavirus confirmado, según se desprende de la escasa cifra de empleados e internos que han dado positivo. Se trataría de 18 internos, de los que dos están ingresados, y 25 empleados.

En la comparecencia también estuvo presente el delegado de Salud, Carlos Bautista, quien confirmó que en las próximas fechas se incorporarán en la provincia un ingente grupo de rastreadores, pero no precisó el número de profesionales del que se trataría: "Ahora mismo es muy importante rastraer a todos los positivos asintomáticos y que el confinamiento se produzca en la casa para no propagar el virus", añadió Bautista.



"Más que preparados"

En opinión de Patricia Navarro, "Málaga está más que preparada para esta segunda oleada". "Los profesionales del SAS lo han dado absolutamente todo y eso permitió doblegar la curva y frenar la expansión como se hizo hasta hace unas semanas, ahora se trata de seguir conteniendo el virus y ofrecer certidumbre en todos los ámbitos, todos los planes de contingencia siguen vigentes", recalcó Navarro.

La delegada de la Junta reiteró que "en Andalucía y en Málaga la gestión de la crisis sanitaria ha sido bastante aceptable, nos hemos ido anticipando a cada escenario de la pandemia y eso nos ha permitido ir frenando el avance del virus en la provincia".

"El verano empezó muy bien pero luego han ido aumentando los casos, aunque dista mucho la situación que hay en nuestra provincia respecto a otras provincias y comunidades autónomas españolas; aquí se ha ido conteniendo el virus de forma ejemplar pero eso no significa que vamos a bajar la guardia sino al contrario", añadió Navarro.

La delegada también se refirió "a la responsabilidad que nos obliga a frenar y amortiguar la crisis económica de la pandemia". "Es inédito que en la provincia de Málaga se vea en agosto incrementado el número de parados en 970 parados; por más que hemos intentado hacer un llamamiento para que el turista viniera a la Costa del Sol, el miedo era inevitable, el turismo se ha resentido y eso se ha visto reflejado en el aumento del número de parados".

A juicio de Navarro, "la clave sigue estando en reforzar la imagen de seguridad". "Por eso, la Junta de Andalucía -viendo la evolución de la pandemia- acaba de aprobar nuevas restricciones que nos vienen dadas por los técnicos sanitarios y los epidemiólogos".

Al recordar estas nuevas actuaciones, destacó el cierre de las playas desde las 21.30 hasta las 07.00 horas en coordinación con los ayuntamientos del litoral, a los que agradeció "la colaboración durante este verano en el que no se ha producido la afluencia de otras ocasiones".