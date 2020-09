Los taxistas de Málaga exigen la regulación los vehículos VTC

La Asociación Malagueña de Autónomos del Taxi, AMAT, ha convocado esta mañana una manifestación pacífica con el objetivo de reivindicar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga la necesidad urgente de regular los vehículos VTC, vehículos de transporte con conductor, ya que no se está haciendo. Además, Miguel Martín, presidente de AMAT, ha recordado que existe una herramienta jurídica desde que se aprobó el Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, que regula los vehículos VTC "y que tan solo hay que cumplirlo".

Martín asegura que son las administraciones competentes son las que tienen que regular este tipo de vehículos ya que son muchos los que "están cooperando impunemente en todas las ciudades de Andalucía y de España entera, pero sobre todo en Málaga y la Costa del Sol, ya que existe aún más demanda porque hay muchos turistas".

"Nosotros no tenemos problema en que haya de todo, tienen que haber diferentes tipos de transporte, pero en lo que no estamos de acuerdo es que la ley no se está cumpliendo y eso es lo que estamos reivindicando hoy aquí", ha recalcado Martín. "Están haciendo una competencia terrible y desleal y están operando en zonas de afluencia, en definitiva trabajan como taxis cuando no lo son", ha explicado.

El acto reivindicativo que se ha desarrollado en la puerta del Ayuntamiento de Málaga, ha servido también para reclamar que las ayudas económicas que van a llegar desde la Comunidad Económica Europea "las regule el Gobierno central y que sean directamente para cada titular de licencia". Así, Miguel Martín ha recordado que el sector está atravesando un momento muy difícil económicamente a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19: "sería muy importante que las ayudas de la Comunidad Económica Europea ayuden directamente al sector para mantenerlo en estos tiempos tan difíciles porque el taxista como medio de vida es una empresa pequeña, es una PYME y tenemos gastos todos los meses".

Por esta razón, Martín ha explicado que lo más importante es que el sector "no decaiga" porque muchas familias malagueñas depende de estas ayudas ya que ahora mismo muchos puestos de trabajo peligran directamente e indirectamente "porque el sector del taxi también involucra a otras empresas como gestorías, talleres...".

Además, Martín ha detallado que la demanda ha caído un 80% tras la pandemia "algo insostenible, el sector está totalmente en la ruina". Por otro lado, ha subrayado que una licencia de taxi tiene mucho más gastos de los que se ven: "las averías, los gastos del vehículo y bueno, las 'cargas familiares' que todos tenemos, nuestros hijos y familias dependen de esto, por eso son tan importantes estas ayudas".

"Quizás a nivel malagueño sea la empresa más grande y si cae van a caer muchas familias", ha concluido Miguel Martín, presidente de la Asociación.