El coronavirus afecta al mercado de pisos de alquiler para estudiantes

En unas semanas comenzará el nuevo curso académico en la Universidad de Málaga (UMA) y estudiantes de toda la geografía española se desplazarán a la ciudad para empezar, retomar o finalizar su formación universitaria. Pero el 2020 también ha hecho estragos en los pisos de estudiantes y en el alquiler de los mismos. El pasado curso muchos se vieron afectados al tener pisos alquilados pero verse obligados a volver a sus casas por el confinamiento. ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria al arrendamiento de apartamentos para los universitarios en este nuevo curso? La Opinión de Málaga consulta a diferentes inmobiliarias de la ciudad y a estudiantes que seguirán formándose en la universidad para conocer la situación del curso 2020-2021.

«La gente se ha esperado un poco para ver qué pasa con el curso», apunta Juan Manuel Rodríguez, agente inmobiliario de Málaga. Luis Ángel, de la inmobiliaria 'Inmoteatinos', lo corrobora: «Hay más oferta de pisos en alquiler, pero los estudiantes tienen todavía la incertidumbre de cómo van a ser las clases».

Según un comunicado expedido por el Vicerrectorado de Estudios de la UMA, la universidad «contempla un escenario que permite combinar docencia presencial con docencia a distancia». De hecho, se han instalado cámaras en un total de 317 aulas, así como 62 tabletas digitalizadoras y 37 cámaras de digitalización de documentos, además de monitores interactivos.

De acuerdo con Luis Ángel, el precio de los pisos en Málaga «se ha ajustado» y su inmobiliaria ha notado los efectos de la pandemia. Según cuenta este profesional, en algunas zonas « los precios han bajado una media de 100 euros, como en pisos que tenemos en la Fuente de Colores o en Colonia Santa Inés», aunque declara que la zona de Plutarco «es donde mejor pagan los estudiantes».

Olga Fernández, universitaria almeriense que comenzará sus estudios de Fisioterapia este año en la UMA, buscó pisos por la zona de Plutarco y todos «rondaban los 300 euros por habitación».

Por otro lado, Rodríguez no ha visto una variación en los precios de pisos para universitarios, aunque «los alquileres de las viviendas normales sí han bajado». El profesional destaca que los estudiantes «se están esperando para ver qué ocurre con el curso».

LOK Gestión Inmobiliaria coincide con la versión de Rodríguez: «La demanda es la misma que la de todos los años, pero hay muchos universitarios que se plantean si merece la pena alquilar piso en Málaga».

Incertidumbre entre los alumnos



Los estudiantes, por otra parte, mantienen la incertidumbre de qué va a ocurrir este año en las clases universitarias. De acuerdo con Luis Ángel, el 70% de los estudiantes que alquilan sus pisos proceden de fuera de la provincia de Málaga.

No obstante, algunos universitarios que vienen de otros municipios de Málaga deciden alquilar piso, como es el caso de Álvaro de la Guardia, estudiante de Fuengirola que cursa el Máster en Abogacía que oferta la UMA. «Si no tuviera prácticas no hubiese alquilado un piso en Málaga, porque no sabemos cómo va a ser el curso».

Ana Borrego, también de Fuengirola, comenzará sus estudios en Enfermería este año en la Universidad de Málaga y declara que quería alquilar un piso en Málaga porque cree que las clases serán «semipresenciales»: «Quizás he arriesgado mucho, pero también quería vivir la experiencia universitaria. Además, sería complicado coger todos los días el tren o el coche, porque es posible que tenga turnos de tarde».

La inmobiliaria de Luis Ángel sí ha notado la reducción del número de estudiantes procedentes de otros municipios de Málaga, que ahora solo alquilan si vienen de más lejos. «Otros años he tenido gente de Fuengirola y Mijas; este año los que vienen son de más lejos. Tengo pisos alquilados a estudiantes de San Pedro y Antequera, pero no muchos».

Cláusula Covid



Según las fuentes consultadas por este periódico, muchos de los estudiantes tratan de incluir una 'cláusula Covid' para evitar que se dé la misma situación del pasado mes de marzo. Estas cláusulas son un anexo al contrato de alquiler que especifica las condiciones en caso de un rebrote o una futura pandemia.

«Se están solicitando muchas cláusulas Covid. Casi todos los estudiantes quieren incluirla en el contrato, pero pocos propietarios aceptan. De unos 50 propietarios con los que trabajamos, solo dos o tres la han incluido en el contrato», apunta Luis Ángel.

«Cuando fuimos a firmar el contrato, el casero nos dijo que si surgía algún problema con el Covid, no habría ningún problema y no tendríamos que pagar los meses de confinamiento», explica Olga Fernández.

Ante la incertidumbre que siembra el nuevo curso universitario, la modalidad de las clases semipresenciales y los nuevos rebrotes, el coronavirus también hace mella en los alquileres de pisos para estudiantes. Aunque el deseo de vivir la experiencia universitaria se impone, en ocasiones, al miedo.