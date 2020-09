Vuelve la Can We Run, la carrera para ir con tu perro organizada por La Opinión de Málaga

La III edición de la Can We Run, la carrera solidaria con perros que organiza La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica patrocinada por True instinct y Coca-Cola, que tanto éxito tuvo en sus dos primeros años (más de 1.000 participantes entre corredores y perros en la edición de 2019), llega con importantes novedades en este 2020. Debido a la incidencia del coronavirus, esta tercera edición de Can We Run se realizará en formato virtual.

Solo con tu perro, acompañado por tus hijos, con tu pareja o con amigos y familiares, la III edición de la Can We Run se podrá completar desde el próximo viernes 25 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre (ambos inclusive). El recorrido será libre y se tendrá que completar una distancia total de 3 kilómetros.

Los interesados en asistir a esta carrera virtual podrán inscribirse a través de la página web www.canwerun.com desde esta misma tarde, fecha en la que abrimos el periodo de inscripción, hasta el próximo día 4 de octubre. Una vez completada la inscripción te enviaremos el dorsal virtual y la "Guía del corredor", donde te indicaremos todo el proceso para registrar tu tiempo y el de tu perro.

El precio de la inscripción a la III edición de la Can We Run es de 5 euros. El dinero recaudado irá destinado a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga.

Esta jornada persigue concienciar sobre la importancia de tener una mascota, fomentar el ejercicio físico y que se creen más espacios verdes destinados a ellos, además de ayudar a que la adopción siga ganando terreno y que cada vez más municipios se unan a la red de Pet Friendly.