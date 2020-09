Comienza un curso escolar marcado por la incertidumbre de la pandemia

Nunca antes se ha hablado tanto del curso escolar antes de que comience ni habían surgido tantas dudas, miedos y críticas por la gestión política. De hecho, sin los alumnos aún en las aulas ya había convocadas protestas para hoy e incluso una jornada de huelga la próxima semana. El curso empieza con la pandemia del coronavirus aún muy activa, lo que condiciona esta vuelta en la que se apuesta por la presencialidad.

Casi 800.000 alumnos del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comienzan hoy en Andalucía, más de 150.000 en Málaga, un curso marcado por el Covid-19 y la implantación de medidas para que la vuelta a las aulas se desarrolle en entornos seguros, siguiendo las recomendaciones sanitarias.

El resto de estudiantes de enseñanzas no universitarias, otro millón más entre Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional (FP) e Idiomas, Artes y Educación Permanente, iniciarán las clases el 15 de septiembre. En total, 7.099 centros, 5.568 en la red pública andaluza, acogerán a más de 1,8 millones de estudiantes.

Entre las medidas puestas en marcha para paliar los efectos del Covid de cara al inicio de curso, se han hecho casi 90.000 test serológicos para detectar el virus antes de que comiencen las clases. Además, se distribuirán tres millones de mascarillas y más de 300.000 litros de gel hidroalcohólico a los centros educativos andaluces.

Igualmente, todos los centros públicos y concertados de Andalucía disponen ya de un coordinador Covid asignado para este curso, después de que la semana pasada más de 6.700 docentes llevaran a cabo el curso de formación pertinente en las aulas virtuales puestas a su disposición, según la Consejería de Educación.

Asimismo, en cuanto a los refuerzos de plantilla docente previstos, con un total de 6.419 maestros y profesores, Educación ha establecido que en el caso de Primaria, los centros que cuenten con entre cinco y diez aulas con más de 20 alumnos contarán con un maestro adicional de apoyo al alumnado, mientras que los que cuenten con once o más aulas con ese mismo número de alumnos tendrán dos maestros adicionales.

En este curso se mejorará la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, unos 137.000, con el aumento de 130 unidades más en Educación Especial y «superando ampliamente» los 400 millones de euros, según destacó el martes el consejero, Javier Imbroda. Además, este alumnado será atendido por 6.200 docentes y casi 2.500 profesionales de apoyo a los que este curso se van a sumar 152 PTIS más. El de presupuesto de 7.200 millones.

Además, la Consejería de Educación y Deporte renueva de forma completa este curso los libros correspondientes a Primero y Segundo de Educación Primaria y la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que se cambian todos los años por las características de estos cursos. Tambibén los libros de Primero y Tercero de ESO.

Igualmente, la Consejería repondrá los ejemplares que no estén aptos para su uso en los niveles donde no esté prevista la renovación. De esta manera, Educación ha subrayado que invertirá más de 90 millones de euros en el programa de gratuidad de libros de texto. Esta medida beneficiará a unos 940.000 estudiantes de enseñanzas obligatorias escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Sobre los servicios complementarios, el próximo curso contará con 33 nuevos centros más autorizados para el comedor escolar y 30 autorizaciones de aula matinal. En total, 2.480 centros educativos públicos ofrecerán a las familias uno o más de estos servicios.

Imbroda pide «sosiego»



El debate sobre la vuelta al colegio llegó ayer al Parlamento, donde el consejero de Educación, Javier Imbroda, apostó por lanzar un mensaje de «sosiego», así como por «contextualizar» las informaciones que desde los medios de comunicación se difundan sobre casos positivos de contagio de coronavirus que asume que se podrán dar en los colegios.

Además, quiso dejar claro que «el 100% del personal de refuerzo y apoyo por el Covid-19 estará en los centros educativos andaluces para que el nuevo curso escolar comience con las máximas garantías tanto en los procesos de enseñanza-aprendizaje como de seguridad».

Imbroda pidió «reflexión» a Vox y solicitó al PSOE-A y Adelante Andalucía un debate «con seriedad y constructivo», porque «toda la sociedad andaluza está esperando que salga de este Parlamento un mensaje de tranquilidad y sosiego para una vuelta a las aulas compleja, excepcional», pero que él apuesta por que sea «presencial, segura, responsable y con la colaboración de todos».

En el turno de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Juan Pablo Durán pidió «responsabilidad, seguridad, garantía, colaboración y sentido común» para la vuelta al cole, y, desde la premisa de que «no existe el riesgo cero», que se pongan «todas las medidas ». «Lo que no entiende la comunidad educativa es que no se haga exactamente eso» por parte de la Junta, comentó.

El portavoz adjunto de Adelante Andalucía, José Ignacio García, por su parte, preguntó a Imbroda por qué la comunidad educativa andaluza «no puede tener las mismas condiciones» que los parlamentarios autonómicos, teniendo en cuenta que en el Salón de Pleno «sí se ha bajado la ratio».

Por parte de Vox, el diputado Benito Morillo criticó que, pese a haber tenido «seis meses para establecer las medidas que garanticen la seguridad de nuestros hijos, a día de hoy no lo tenemos nada claro», no obstante dijo que no van a ser «cómplices de la alarma social interesada».