La Junta destina más de 22 millones para infraestructuras sanitarias en Málaga

E consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que la situación está contenida en Andalucía y Málaga frente al coronavirus, pero ha pedido que ello no sirva para relajarnos.



Bendodo, que ha visitado las obras de mejora en el Hospital Regional Universitario de Málaga, ha subrayado que la pandemia en Andalucía evoluciona mejor que en el resto del país y ha incidido en que "seguimos siendo la tercera comunidad autónoma por la cola, después de Asturia y Galicia en tener menos contagios positivos por cada 100.000 habitantes".



Respecto a Málaga ha señalado que va conteniendo la escalada que había tenido en los últimos días y ha indicado que cree que fue fruto de los últimos coletazos del mes de agosto por la gran afluencia de turismo que hubo.



Ha pedido que no los ciudadanos no se relajen, "la situación está contenida en Andalucía y Málaga" y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los andaluces para que entre todos se pueda luchar contra la pandemia.



Ha recordado que la Junta de Andalucía ha activado un paquete de inversiones importantes que suponen 117 millones de euros en infraestructura sanitaria en todo el conjunto de Andalucía, con un total de 672 actuaciones en distintos hospitales y centros de salud de los cuales el 60 por ciento de las actuaciones ya están en marcha.



Por ello, ha recalcado que "no es un plan que vamos hacer sino un plan que ya se está ejecutando", al tiempo que ha afirmado que el coronavirus ha hecho cambiar sus planes y priorizar en las infraestructuras sanitarias y en la salud de las personas por encima de cualquier otra cuestión.





Sin que sirva para relajarnos, la situación está contenida en #Andalucía y en #Málaga frente al #Covid. Ir por delante es clave. Hoy he visitado el Hospital Regional de Málaga. El Gobierno andaluz destinará 22 millones de euros para infraestructuras sanitarias en la provincia. pic.twitter.com/Lv64J1qqQ7 — Elías Bendodo (@eliasbendodo) September 11, 2020