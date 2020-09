Luis Verde plantea a las bandas de música de Málaga un formato seguro de conciertos

Las 19 bandas de música y de cornetas y tambores de la capital, dedicadas, fundamentalmente, a la Semana Santa, están pasando un momento complicado, porque el hecho de que la Semana Mayor de 2020 se haya suspendido por la crisis sanitaria del coronavirus y la posibilidad, cada vez más cierta, de su no celebración tampoco la próxima primavera, las ha sumido en una fuerte carestía económica. El Ayuntamiento, para paliar esta situación, ideó una serie de conciertos que iban a dar estas agrupaciones en los barrios de la capital, además de un certamen de bandas en el Jardín Botánico-Histórico de la Concepción, al que podían apuntarse las bandas voluntariamente. Casi todas lo hicieron. A cambio de ello, recibían un dinero que venía como agua de mayo para subsistir, pero el avance de la pandemia ha obligado al Consistorio a suspender estos eventos y el miércoles por la noche, en una reunión que mantuvo Luis Verde, edil de Educación, Juventud y Empleo, con todos los directores se ofreció al colectivo un formato de conciertos mucho más seguro, apuntalando así la percepción de esa subvención.

Lo que se ha ofrecido a las bandas, explica Verde, se fundamenta en las recomendaciones de la Junta de evitar aglomeraciones y evitar eventos que supongan la concentración de muchas personas. Así, se ha ofrecido a las bandas (de música y de cornetas y tambores), dar conciertos en La Concepción sin público, de forma que sean grabadas un par de piezas por agrupación, y los directores de cada una expliquen la historia de la banda y las presenten a los malagueños, además de ser entrevistados. Ello se grabará, habrá una pequeña realización y el evento se retransmitirá, por ejemplo, por el canal de Youtube del Consistorio. «Los conciertos se iban a celebrar en los barrios, con todas las medidas de seguridad y en ubicaciones cercanas a zonas de restauración para incentivar el consumo, pero es arriesgado en el punto en el que nos encontramos, así que le hemos dado la vuelta y una de las opciones que lanzamos a las bandas es esta», dice Verde, quien destaca la labor que realizan estas bandas enseñando solfeo a muchos niños y niñas, generando cultura en los barrios.

Francisco Rafael Pérez González es director de la Asociación Musical Las Flores y, en declaraciones a este periódico, ve con buenos ojos la medida.«Se grabarán esos conciertos y se emitirán por las redes. Creo que eran cinco bandas por día y los vídeos, de 30 minutos», dice, para destacar que la suspensión de la Semana Santa dejó en una situación muy difícil a las bandas malagueñas. «Yo recibía una remuneración no muy grande y he renunciado a ella. La escuela podríamos cerrarla, aunque queremos seguir, los profesores cobraban un dinero de dietas y no va a poder cubrirse eso ahora. Depende de la buena voluntad de los profesores, que son voluntarios». En su banda, una de las habituales de la Semana Mayor, hay entre 50 y 60 músicos.