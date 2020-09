La oposición ve en la detención de Paradas un síntoma de la "descomposición" del equipo de gobierno

La detención, el pasado miércoles, del gerente de Málaga Deporte y Eventos, José Luis Paradas Romero, por supuesto acoso telefónico a su excompañero en Ciudadanos y exportavoz en la formación naranja, Juan Cassá, ha dejado el patio municipal muy revuelto estos días en el Ayuntamiento, de forma que en pleno arranque del curso político al equipo de gobierno le ha estallado un pequeño escándalo que la oposición trata de avivar. El PSOE y Adelante Málaga han rechazado hoy en sendas ruedas de prensa pedir su dimisión, pero aseguran que el arresto de Paradas Romero por este asunto es una muestra, un "síntoma de la descomposición" del ejecutivo municipal, ha dicho el portavoz de la formación morada, Eduardo Zorrilla, mientras que la edil socialista Begoña Medina ha destacado que, por ahora, no conocen los hechos en profundidad, pero ha añadido que este "show" daña la imagen de la ciudad.

"No conocemos los hechos de la investigación policial, pero el Ayuntamiento ha entrado en una fase rocambolesca, esto es un show que daña la imagen de la ciudad. Hasta que no haya una acusación o veamos un papel no vamos a pronunciarnos más allá", ha dicho Medina.

Zorrilla, por su parte, ha dicho que su grupo entiende que las responsabilidades políticas van más allá de las penales y deben darse pese a que haya o no sentencia, pero ha descartado pedir la dimisión del también exárbitro de Primera División hasta que existan indicios "potentes" o apertura de juicio oral, aunque lo sucedido es para Adelante Málaga un síntoma de "la descomposición" del equipo de gobierno.

La detención de Paradas se produjo el miércoles. Declaró en Comisaría y quedó en libertad. El alto cargo municipal pidió respeto para su presunción de inocencia, dice tener la conciencia tranquila y se considera la víctima del asunto. No tiene nada que ver, han indicado fuentes policiales, con la quema de la caravana de Juan Cassá

Todo este asunto tiene el trasfondo de la renuncia de Cassá a seguir formando parte de Cs y su paso a ser edil del grupo de no adscritos, su flirteo con el PSOE para armar una moción de censura en la capital y su posterior acercamiento al PP. De hecho, se le dieron atribuciones nuevas en la Diputación y un área para evitar que cambiara de trincheras política y apuntalar al gobierno tanto de la ciudad como de la Diputación.