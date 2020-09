Adelante propone que el colegio Vicente Aleixandre use espacios del Centro Cívico

El grupo de Adelante en la Diputación de Málaga ha presentado una moción para la comisión informativa de servicios a la ciudadanía sobre la cesión de uso de espacios del Centro Cívico para garantizar una vuelta al colegio segura.

En concreto, piden que la Diputación de Málaga ofrezca colaboración y apoyo al centro educativo colindante ante el inminente inicio del curso escolar.

En el segundo punto de la moción proponen que el ente supramunicipal mantenga "de forma urgente" una reunión con el AMPA y la dirección del centro para valorar los espacios y aportar la mejor solución para las necesidades manifestadas por el AMPA" y que gestionará, "si fuese necesario, el oportuno convenio o documento de colaboración con la Junta de Andalucía para garantizar la máxima seguridad jurídica en la cesión de uso de los espacios acordados".

La portavoz del grupo provincial de Adelante Málaga, Teresa Sánchez, y la diputada de la formación Maribel González, han recordado que el Centro Cívico de la Diputación viene funcionando como tal desde 1988, "desde entonces se ha convertido en un recurso clave para la ciudadanía de la provincia".

Han valorado que, "como es propio de su función el centro ha servido de espacio vertebrador para multitud de actividades e iniciativas, tanto para la provincia, como para la ciudad de Málaga y para el entorno comunitario de la población del distrito en el que se ubica, Carretera de Cádiz, uno de los más densamente poblados de Europa y muy carente de recursos y equipamientos para la numerosa población que lo habita".

En la moción, consultada por Europa Press, han recordado que en 2017 "se tomó la decisión de ir suprimiendo el uso del Centro Cívico", de lo que se tuvo conocimiento "a través de la problemática que nos trasladó el AMPA Luzmar del Centro Educativo colindante, el CEIP Vicente Aleixandre".

En este sentido, han detallado que como venían haciendo en los últimos años "habían solicitado por los cauces reglamentarios habituales, mediante formulario, el uso del Centro Cívico para un acto escolar", pero, no obstante, "en esta ocasión habían recibido un no por respuesta; y el motivo no era dificultad de espacios".

En concreto, según precisa la moción, el motivo según consta en la notificación recibida era que "no tenemos salas disponibles para alquilar, ni para actividades ajenas a la programación propia. El Centro ha cambiado y las salas están ocupadas con la realización de actividades programadas por la Térmica y por la propia Diputación de Málaga".

Adelante Málaga ha señalado que, en aquel momento, ya trasladaron la "disconformidad" con esta situación "y con las decisiones que se venían tomando sobre este emblemático espacio".

No obstante, han agregado que "aquella situación, gracias al trabajo que realizó el AMPA se solucionó y aunque no son todos los espacios que nos gustarían, el uso de Centro Cívico sigue conviviendo con el uso cultural bajo el amparo de la votación por unanimidad de una moción el pleno de mayo de 2017".

Además, han señalado que desde mediados de julio el AMPA Luzmar del Centro Educativo Vicente Aleixandre se ha vuelto a poner en contacto con los distintos grupos políticos para solicitar, como Diputación, "apoyo ante la vuelta al cole".

"Los estragos ocasionados por el coronavirus son tremendos y están afectando a distintos ámbitos de la vida. El ámbito educativo es uno de ellos, y estos efectos están generando incertidumbre y temor ante la vuelta al colegio", ha incidido desde Adelante, agregando que "ante esta situación, tanto la dirección del centro como la propia AMPA han decido implicarse y aportar soluciones para intentar garantizar la seguridad del alumnado, sus propios hijos, así como de la comunidad educativa".

"En esta búsqueda de soluciones miran hacia esta administración pública con la esperanza de que podamos facilitarle la vuelta al cole, cediéndoles el uso de determinados espacios mientras persistan estas circunstancias", han explicado.

En concreto, han detallado que precisan de ampliar los espacios del centro educativo, para organizar la entrada y la salida al centro escolar, así como durante el horario lectivo o de recreo.

"Entienden que existirían varias opciones para cubrir estas necesidades de espacio, desde utilizar los jardines a poder hacer uso de una o dos salas que puedan aislarse del resto de actividades del propio edificio", han señalado.

Así, desde el grupo provincial de Adelante Málaga inciden en que son unas "necesidades coyunturales de espacio, en unos momentos, donde la actividad cultural y de ocio que venía desarrollándose por la Térmica ha tenido que reducirse, además se plantea un uso en horario de mañana, en las horas lectivas que entendemos puede facilitar el compaginar las actividades".



Reglamento de participación ciudadana

Por otro lado, el grupo provincial de Adelante Málaga ha presentado una moción para la comisión informativa de servicios a la ciudadanía en la que proponen instar al equipo de gobierno a que se cree el Reglamento de Participación Ciudadana de la Diputación Provincial y se activen las herramientas para la constitución en la provincia del Consejo Sectorial Provincial de "diversidad funcional".

También en la iniciativa proponen promover la elaboración de las normas reguladoras con la participación de las asociaciones implicadas en la provincia y que la configuración del Consejo cuente con la participación de los diferentes grupos políticos representados, representación de cada Asociación registrada en el registro de Asociaciones y con sede y actuación en la provincia.

Además de presidente o diputado en quien delegue, director de área o técnico en quien se delegue, secretario y representación de cualquier institución u organización que de forma directa o indirectamente trabaje con el colectivo y sea de interés su participación bajo solicitud y aprobación del Consejo.

De igual modo, Adelante Málaga insta a promover la Constitución del Consejo Sectorial de "diversidad funcional" en los Ayuntamientos de la Provincia y dar traslado de dichos acuerdos a los consistorios de la provincia y a las asociaciones con "diversidad funcional" que actúan en Málaga.