Andalucía ya hospitaliza a 819 pacientes por Covid en una jornada con 14 nuevos fallecidos

La cifra de pacientes que tienen que ser ingresados en los hospitales andaluces para superar el Covid no para de crecer y ya son 819 enfermos encamados entre las ocho provincias de la comunidad autónoma. De ellos, 118 están en la UCI. La información que cada jornada aporta la Consejería de Salud y Familias revela la importante incidencia clínica que ha recobrado el virus en las últimas semanas en la región. Málaga no es solo la provincia que más positivos acumula y suma a diario, sino que, de forma correlacionada, continúa también a la cabeza en esta clasificación de hospitalizados, con 237 internos (38 en cuidados intensivos).



Estos 819 pacientes ingresados son once más que en la jornada anterior. En toda la semana se han superado los cien ingresos en las UCI, algo que no sucedía desde antes del verano.





?? Evolución de los casos confirmados de #COVID?19 y personas recuperadas en las últimas 24 horas en #Andalucía. ? pic.twitter.com/PK3pT2IAoR — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) September 12, 2020

Brotes

Para tener una idea de la situación actual y de las consecuencias de la pandemia durante el mes de agosto y los primeros días se septiembre,En el pico de la epidemia, registrado el 30 de marzo, Andalucía tuvo 2.709 personas hospitalizadas, 438 de ellas en las UCI. Esto hace que las autoridades sanitarias confíen en el margen de respuesta clínica que la comunidad aún mantiene en esta segunda ola del Covid-19.Por provincias, en Almería hay 66 personas hospitalizaciones, de los que 12 están en UCI; en los centros hospitalarios de Cádiz hay 110 enfermos de Covid-19 ingresados, con 16 en la UCI; en Córdoba son 89 los pacientes internos, 13 en UCI; 94 hay en los hospitales granadinos (11 en UCI); Huelva únicamente contabiliza cinco enfermos encamados, uno en cuidados intensivos; Jaén tiene 37 hospitalizados (9 en UCI) y Sevilla 181 ingresos hospitalarios, de los que 18 están en UCI.La jornada ha sido especialmente dramática en Andalucía.cinco en Sevilla, y una en cada una del resto de provincias, menos Cádiz.Sí se aprecia unacon un total de 1.131 en 24 horas,, según la Junta., seguida de Sevilla con 209, Almería con 161, Cádiz con 142, Córdoba con 108, Granada con 78, Jaén con 37 y Huelva con 28.Con todo, este es el segundo mayor número de contagios registrados en un día, después de que este viernes se alcanzase se superarse el registro de 1.242. Además,La Consejería ha informado también del brote declarado en la residencia 'El Manantial' de Terque (Almería), donde hay que lamentar un nuevo muerto. Del mismo modo, se contabiliza otro brote en la de San Antonio de Vícar (Almería) que afecta a un total de 18 personas (14 residentes y cuatro trabajadores).En el balance diario, Salud y Familias destaca que no hay cambios en los brotes declarados en las demás residencias: El Zapillo de Almería, residencia de mayores Fardes de Benalúa (Granada), en el de la residencia Centro Puerto Luz Resort de El Puerto de Santa María (Cádiz), en el del Centro de Discapacitados Afanas-Santa Beatriz de El Puerto de Santa María (Cádiz), ni en el de la Residencia Afanas Virgen de los Milagros de El Puerto de Santa María (Cádiz).Tampoco hay cambios en los brotes declarados en la Residencia Vitalia de Mairena del Aljarafe (Sevilla), en la residencia de Luque (Córdoba), en laLa situación tampoco ha variado en los brotes de la residencia de discapacitados Mater et Magistra de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y en la residencia de discapacitados, según la Junta.En cuanto a los brotes declarados este viernes en las), Santa Eufemia (Córdoba), Fonserrana de Algámitas (Sevilla), y en la residencia de Utrera (Sevilla), tampoco hay cambios.