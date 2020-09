Concienciar a los dueños de perros, el fin de una campaña de limpieza

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos de la que depende Limpieza de Málaga S.A.M., lanza una nueva campaña de concienciación ciudadana dirigida a los propietarios de los perros con el fin de evitar las manchas y los malos olores de la vía pública ocasionada por sus orines. La campaña fue presentada ayer por la concejala responsable de Servicios Operativos, Teresa Porras; la concejala de Sostenibilidad Medio Ambiental, Gemma del Corral, y la presidenta de la Sociedad Protectora de Animales, Carmen Manzano.

En esta ocasión, la campaña, bajo el eslogan común «Ser limpios por Málaga», busca fomentar un comportamiento cívico entre los propietarios de los perros a quiénes se les pide que sean responsables y actúen ante las micciones de sus mascotas en las calles, parques, fachadas o cualquier otro punto de la vía pública.

La campaña informa de que vertiendo una mezcla de agua y vinagre se ayuda a reducir el impacto que genera la orina de los perros en la calle, tratándose, por tanto, de una pauta de colaboración con el bienestar y la limpieza de la ciudad. Esta idea es la que da contenido a los dos mensajes centrales de la campaña: «El pipí de tu perro huele y mancha la calle. ¡Ayúdanos! Échale agua y vinagre» y «Cuando salgas con tu perro, no te olvides la mezcla de agua y vinagre. Él no puede, pero tú sí». Hay que recordar que la ordenanza de Convivencia Ciudadana y Protección del Espacio Urbano de Málaga señala en su capítulo destinado a la limpieza, que «las personas propietarias y poseedoras, así como quienes conduzcan animales domésticos en los espacios públicos, quedan obligadas a la recogida inmediata de las deyecciones de éstos, cuidando, en todo caso, de que no orinen ni defequen en aceras y otros espacios de tránsito (...)».

Las sanciones que contempla para su incumplimiento pueden llegar hasta los 500 euros. A nivel creativo, la ilustración de la campaña emplea como protagonista a otro icono de la ciudad: la estatua del Cenachero.