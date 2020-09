"El doctor Miguel Ángel Martínez es nuestra ventaja competitiva"

P No es muy usual ver una empresa que se dedica a la limpieza y a la alimentación.

R Al principio nos dedicábamossolo a la limpieza, pero el contacto con una empresa catalana amiga, Excelent Facilities Services, hizo que nos planteáramos entrar en alimentación. Sí es cierto que empresas como la nuestra no son muy comunes pero algunas hay. Nuestros clientes son empresas con un perfil muy específico (colegios, hospitales, residencias, etc.) y eso fue lo que me llamó la atención para desdoblar la oferta, aunque también podemos trabajar, por ejemplo, con comunidades de vecinos.

P ¿Cuánta empleados tiene Arjimsa?

R Ahora estamos 27 personas, pero hemos sido muchos más. Nos ha afectado la pandemia en este sentido.

P Su estrategia pasa por asociarse con sus clientes. Explíqueme esto.

REntendemos que lo que logramos asociándonos con el cliente es una mayor intensidad en el servicio independientemente de las consecuencias económicas que tenga. Al crear una sociedad intermedia, el cliente participa de sus propios beneficios. Desde nuestro punto de vista creemos que es mejor alargar nuestra relación en el tiempo. Aunque hay que dejar claro que no es sencillo conseguir esto porque no hay cultura en España respecto a esta modalidad de negocio.

P ¿Cuánto tiempo lleva Arjimsa en el mercado y hacia qué clientes está dirigido su servicio?

R Llevamos dos años y medio desde que constituimos la sociedad y con el proyecto de alimentación conformado con el Dr. Miguel Ángel Martínez, nuestra ventaja competitiva, desde primeros de año. Por el momento tenemos clientes en Málaga y en Madrid y tenemos proyectos para hacer cosas fuera de España.

P ¿De dónde surge la colaboración con el doctor Miguel Ángel Martínez (uno de los máximos especialistas en dietética y nutrición del mundo, malagueño y catedrático de la Universidad de Harvard?

R Desayunando con un tío mío en el verano de 2019, compartió conmigo un reportaje sobre el doctor Martínez que se titulaba «Un malagueño de Pedregalejo, catedrático de Harvard». En ese momento me dí cuenta de que la presencia del doctor podría ser un valor diferencial para Arjimsa dentro del mercado. Me hice con su correo electrónico, le mandé el proyecto, le encantó y nos dijo que él y su maravilloso departamento de investigación de la Universidad de Navarra trabajaría con nosotros, alcanzamos un acuerdo y en ello estamos.

P Arjimsa apuesta descaradamente por la implantación de la dieta mediterránea en los menús escolares. ¿Cómo han implementado este aspecto empresarialmente?

R Las empresas de nuestro tipo suelen tener nutricionistas. Nosotros tenemos nutricionistas internos y un departamento de investigación. El reto es cómo implementar esa investigación, ese saber comer en los chavales. En España sabemos mucho de la dieta mediterránea porque la conocemos desde hace tiempo y es la que, científicamente, está más desarrollada e investigada. Es la que, en cada sitio, amoldaremos a los alimentos de la zona con proveedores locales.

P ¿Cómo se articula comercialmente este proyecto?

R En España, a través de los proveedores locales que se amolden a los elevados estándares de calidad que van a venir indicados por el laboratorio de investigación del Dr. Martínez. En este caso lo más importante del proyecto es lo que no se ve: el laboratorio de investigación. En el extranjero nos estamos planteando sistemas de cultivos propios como es el hidropónico.

P ¿Cuál es el papel que juega el Dr. Miguel Ángel Martínez en todo el proceso?

R Nos tutela las dietas. Nuestras nutricionistas hacen los menús y él los corrige junto a su departamento, que tiene una capacidad creativa realmente extraordinaria. En el extranjero necesitamos nutricionistas en cada país que serán tutelados por los de aquí.

P ¿Qué potencialidad de clientes nacionales e internacionales prevé su empresa?

R Alta. Todos queremos salud. Está teniendo buena acogida. Somos muy competitivos. Sabemos lo que estamos vendiendo y el impacto positivo que provocamos en la salud. Queremos llevar nuestra alimentación también por las noches a las casas de los alumnos.

P ¿Qué sobra y qué falta en la alimentación de los escolares?

R Esta respuesta te la tendría que contestar el Dr. Martínez. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo hacia lo natural y hacia lo saludable ya que se está empezando a desechar una alimentación no tan saludable. A pesar de todo, falta más cultura para inculcar en la población la importancia que tiene una buena alimentación, más cultura de apertura de las cocinas, por ejemplo en los colegios. Falta mucho a nivel de mentalidad.

P ¿Qué otros servicios relacionados con la alimentación ofrece Arjimsa?

R Nos hemos planteado hacer vending con productos naturales sobre todo en sitios que tengan cocina. Estamos en conversaciones con una multinacional en este sentido.

P Ofrecen servicios de dirección técnica de personal de cocina

R Esto sucede cuando un cliente no nos requiere para que vayamos con nuestro personal sino para que hagamos la dirección de la cocina, compras, etc., es decir, la labor de gestión de la cocina. Quieren nuestro know how

P ¿Qué es el Facility Management que ofrecen ?

R Es la gestión de instalaciones. Desde el punto de vista de la limpieza, hacemos mantenimiento. de edificios apostando por la conservación integral de los inmuebles (climatización, mantenimiento, etc.).