"En la vuelta a las aulas lo más importante será trabajar el factor emocional"

Alumnado, profesorado y toda la comunidad educativa se enfrenta a un comienzo de curso diferente donde será clave relativizar el problema.

P ¿Hace falta motivación este año para volver al cole?

R Con todo lo que estamos pasando la motivación tiene que venir en dosis extrafuertes. Hay miedo e incertidumbre pero creo que es importante también empezar a practicar lo que estamos llamando la nueva normalidad y echarle coraje. Hay que transmitir calma a los niños/as y a sus familias; hay que relativizar porque siempre tendemos a pensar en negativo, pero siempre sabiendo lo complicado de la situación que se vive actualmente. Todos tenemos que buscar la colaboración con los centros y con el profesorado y transmitir esa colaboración a nuestros hijos/as, el alumnado.

P ¿Qué actividades desarrolla el Centro Te Motivan?

R Trabajamos en tres ramas: pedagogía, psicología y logopedia. Nuestra población diana es la infanto-juvenil y trabajamos también con familias. Tutelamos el acompañamiento en dificultades de aprendizaje y trabajamos también la parte emocional, sobre todo en estos últimos meses por el tema de la pandemia. Ahora estamos trabajando mucho el acompañamiento en el retorno a la escuela con menores y sus familias y quizá el tema docente haya quedado en un segundo plano.

P ¿Cuanta gente trabaja en Te Motivan?

R Ahora estamos dos personas a pleno rendimiento. Yo me ocupo del tema de pedagogía y psicología y luego está mi compañera que es la logopeda.

P ¿Ha afectado mucho psicológicamente el confinamiento que sufrimos en marzo y abril a los estudiantes?

R Sí, ha afectado. No me atrevería a decir la cuantía pero sí ha afectado a nivel personal y social. Hay niños/as que se han retraído a la hora del contacto social y otros que anhelan de forma desmesurada el tenerlo. Es un abanico muy amplio que estamos tratando en nuestro centro. El confinamiento ha traído una polarización y volver al equilibrio ahora es lo más difícil y es lo que más estamos trabajando en la actualidad. La colaboración y la transmisión en el cumplimiento de las normas, para mí, ahora, en este tiempo, es fundamental para salir adelante.

P ¿Cómo va a afectar la nueva realidad a los alumnos? ¿Cree que están preparados para trabajar y rendir en estas condiciones?

R Desde mi punto de vista lo académico en este comienzo de curso debe ser secundario. Debe prevalecer la parte emocional, el acompañamiento, la acogida, el adaptarnos a las nuevas normas en los centros educativos. Este curso va a ser diferente. No sabemos realmente a lo que nos enfrentamos, no hay preparación porque no hay ningún referente respecto a la pandemia. Todo es nuevo y solo nos queda afrontar el día a día. El miedo a la enfermedad bloquea a niños/as y a mayores y hay que intentar que esto no ocurra. Va a ver que lidiar con ataques de pánico, ansiedad, etc. la parte emocional es lo que hay que trabajar mucho.

P Cómo cree que afronta un profesor la nueva realidad en los colegios de nuestro país?

R Hay mucha incertidumbre pero creo que hay un denominador común en la mayoría de ellos/as: la vocación. Todos miran mucho por sus alumnos/as, trabajan codo con codo con ellos/as, aunque es inevitable pensar, como piensan muchos de ellos/as, que están un poco desamparados en esta vuelta al colegio tan atípica. Hay incertidumbre, pero la vocación puede con esos miedos y preocupaciones, pero sí es cierto que se respira una cierta inseguridad.

P Cree, como profesional de la pedagogía, que se están tomando las decisiones correctas en esta vuelta al cole?

R Las medidas generales creo que tienen poco nivel de concreción. Se han dejado cosas muy abiertas, sin definición. Creo que sigue faltando personal para afrontar este curso al igual que los recursos espaciales en los colegios, que creo no van a ser suficientes para cumplir con el protocolo. Es como ir un poco a la aventura.

P ¿Comprende a los padres que no quieren llevar a sus hijos/as al colegio porque creen que no se dan las condiciones mínimas de seguridad?

R Sí, los comprendo. Hay que empatizar con las razones que esgrimen, que pueden ser múltiples (incidencia de la enfermedad en el entorno familiar, presencia de personas de riesgo, pérdida de familiares, aspectos laborales, etc.).

P ¿Qué cursos y talleres tiene preparado el Centro Te Motivan para este curso tan atípico?

R El último que hemos hecho es on line. Tenemos una planificación no cerrada de lo que queremos hacer durante el curso. Nos hemos adaptado rápidamente a las nuevas tecnologías y nuestra intención es seguir con los cursos para mujeres, para menores, etc. y la modalidad que elijamos para cada uno de ellos dependerá un poco de las circunstancias que se den en ese momento, aunque creemos que optaremos más por la modalidad on line.