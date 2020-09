Nueva oportunidad en la Selectividad para 1.250 estudiantes malagueños

Durante tres días, del 14 al 16 de septiembre, se llevará a cabo la convocatoria extraordinaria de pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EVAU, conocida tradicionalmente como Selectividad).

Más de 1.250 alumnos se presentan de nuevo a la Selectividad, esta vez en la convocatoria de septiembre. En esta segunda convocatoria se han llevado a cabo todos los protocolos y medidas de seguridad necesarias, tal y como sucedió en la primera convocatoria de Junio, para mantener la seguridad tanto de los alumnos como de los responsables: "Los estudiantes ya tenían asignadas sus aulas y su puesto en el examen, todo en un entorno absolutamente seguro", asegura Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes.

Según Murillo, durante el primer examen "no se ha producido ninguna incidencia". "Durante cada descanso se procede a la desinfección de las aulas y asientos, el uso de la mascarilla es obligatoria, se mantienen las distancias de seguridad y se airean las aulas", reitera.



Las pruebas se llevarán a cabo en cinco sedes entre las que se encuentran las facultades de Medicina, Derecho, Psicología y Logopedia y Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud y el Aulario Gerald Brenan.

Ante el contenido de los exámenes y su dificultad,el Vicerrector ha argumentado "que no es cierto que la pasada convocatoria aprobase mucho más alumnos, las notas siempre son muy buenas, siempre por encima del 94 por ciento". "Me alegro de que al alumnado le resulten fácil las pruebas, eso significa que ha estudiado, ya que su contenido de Las pruebas se hizo antes de que se definiera el confinamiento, por lo que no veo vinculación alguna".

Murillo también ha querido agradecer a los responsables de cada sede debido a su "increíble trabajo".



La vuelta al curso universitario

Francisco Murillo ha aclarado que el próximo curso se realizará de manera bimodal, "dependiendo del centro, pero todo está organizado para que así sea", dice.

Sobre el desarrollo de prácticas o asignaturas donde la presencialidad sea comprensible, Murillo ha reiterado que eso será decisión de cada decano y siempre evaluando la situación sanitaria: "Todo se hará siguiendo las directrices de las autoridades, decidiéndose paso a paso", aclara.