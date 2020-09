El Ayuntamiento de Vélz-Málaga ofrece ayuda económica y material a Carlota

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga se suma a la ola de solidaridad para ayudar a Carlota, la niña de cuatro años que corre el riesgo de perder todas sus extremidades tras sufrir una sepsis. Los portavoces de los cuatro grupos municipales, PSOE, GIPMTM, PP y Andalucía por Sí han comparecido este miércoles en rueda de prensa para "expresar su absoluta solidaridad y apoyo a la familia de la menor en estos díficiles momentos que están viviendo".

Tras la celebración urgente en la mañana del martes de una junta de portavoces para abordar el caso de Carlota, se ha llegado a un consenso. El alcalde de Veléz-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha trasladado que ponen a disposición de la familia lo que puedan necesitar por parte del Consistorio, ya sean recursos materiales, económicos o lo que estimen necesario. Además, desde la Corporación Municipal señalan que "se respetarán y se apoyarán las decisiones que tome la familia sobre la salud de la pequeña".

Asimismo, han agradecido la solidaridad demostrada por toda la ciudadanía y todas las empresas, empresarios, colectivos y asociaciones que se han puesto en contacto con la institución para que esta se volcara y colaborara con la causa.

Los padres de Carlota se muestran muy agradecidos, pero aclaran que el ayuntamiento veleño no les ha comunicado que costeará la totalidad de la operación: "Nos han expresado su apoyo en todo lo que decidamos, pero eso de que subvencionan la operación no es oficial. Ellos tienen su mano tendida por si necesitamos cualquier tipo de ayuda, pero no nos han dicho que vayan a costear la operación".

El progenitor de Carlota, Jairo García, explica que tienen vía directa con el consistorio y que, en el caso de que fueran a asumir los gastos de la intervención quirúrgica, se lo habrían comunicado.