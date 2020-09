La Diputación aprueba una nueva ampliación del contrato por el que se presta la ayuda a domicilio

La Diputación Provincial de Málaga ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición, una nueva ampliación temporal del contrato con la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio a los mayores y personas dependientes de la provincia. De este modo, la empresa Clece seguirá ocupándose del servicio hasta que se produzca la adjudicación de un nuevo contrato en los próximos meses.

En la propuesta que ha sacado adelante la institución provincial se contempla la continuidad provisional con el actual contratista de modo que se gantiza, por lo pronto hasta finales del presente año, "un servicio esencial que no puede dejar de prestarse" y así se evitan problemas relacionados con la cobertura del mismo hasta que concluya la tramitación de la nueva adjudicación.

Además, se recuerda que el contrato aún vigente ya había sido objeto de varias prórrogas anuales y que, a finales del mes de junio de 2019, la empresa Clece expresó su deseo de no prorrogar el acuerdo que expiraba a finales del año pasado. Por ello, en julio de 2019 se empezó a trabajar en una nueva licitación y, posteriormente, "a la vista de la situación y la fecha en la que nos situamos, el Servicio de Derechos Sociales y Atención Especializada propuso la continuación de la prestación de los servicios hasta el 31 de agosto de 2020". "Si bien, el plazo no ha sido suficiente, de manera que no es previsible que puedan estar definitivamente adjudicadas las licitaciones antes de cuatro o cinco meses", se agrega para justificar la nueva ampliación.

Durante su intervención en el pleno extraordinario del ente provincial, la diputada provincial del PP Esperanza González negó que, como señalaron los grupos de la oposición, se trate de una prórroga forzosa y recordó que el nuevo pliego de contratación del servicio sigue en proceso de tramitación. "Esta empresa se ha dejado la piel durante el confinamiento, al igual que antes y después, por prestarles un servicio de calidad a nuestros mayores y eso hay que reconocerlo", defendió González.



Críticas de la oposición

Aunque los dos grupos políticos en la oposición optaron finalmente por la abstención a la hora de expresar sus votos, el debate no estuvo exento del habitual carrusel de críticas y acusaciones.

La diputada provincial del PSOE Antonia García atribuyó "esta prórroga forzosa" a "la falta de planificación" del Gobierno de PP, Ciudadanos y Juan Cassá, a los que culpó de "ver un contrato con Clece donde otros vemos a cientos de personas: a trabajadores, auxiliares y dependientes". "Se trata de una propuesta machacada en términos legales por los informes de Secretaría e Intervención; seis prórrogas y una más forzosa dan que pensar sobre los intereses que hay detrás de todo esto", agregó la diputada socialista.

En línea con lo expresado por Antonia García, la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, aseveró que "los informes de Secretaría y de Intervención son demoledores y hablan de la posibilidad de que se cometa fraude de ley y de la incompetencia de este Gobierno al gestionar un servicio tan delicado, básico y fundamental para la provincia como el de la ayuda a domicilio". "Hay que valorar el esfuerzo que han realizado los trabajadores y las trabajadoras para salvar este servicio, no se merecen una gestión tan nefasta y oscurantista", agregó Sánchez.