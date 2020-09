La crisis de la hostelería se ceba con la Costa Oriental este verano

Un verano difícil para los hosteleros de la provincia de Málaga y muy diferente al del año pasado. El turismo ha caído a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19 y los hábitos del consumidor, en consecuencia también. El balance que hace Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, «es malo y muy por debajo de la media comparado con otros veranos». «Si todo sigue igual pueden cerrar unos 5.000 bares, lo que supone unos 25.000 empleos menos», añade.

Frutos destaca que la crisis no ha sido igual de dura en todos lados. De hecho, existen diferencias entre la Costa Occidental y la Oriental: «En la Costa Occidental se habrá facturado aproximadamente un 50% del total con respecto al verano pasado, con un 80% de los negocios abiertos y la Costa Oriental ha facturado alrededor de un 40% sobre el total del año pasado, con un 65% de los negocios abiertos».

El ticket medio por consumidor también ha bajado en esta nueva etapa de la hostelería en ambas costas, afirma Frutos. «La gente gasta de media menos, se sienta en la terraza con un café a charlar con un amigo y es lo único que piden, apenas consumen», explica. «Las primeras semanas fueron horribles, con tres mesas nada más porque la barra de dentro no se podía utilizar, y la gente consumía muy poco».

La falta de turismo



Asimismo, la falta de turismo extranjero junto con el miedo de la gente han hecho que las ventas en algunos locales hayan caído hasta un 35%. Así lo corrobora el dueño de la Cafetería Framil, Francisco Criado: «El verano ha sido muy flojo en mi local, las ventas han caído un 35%». Mariví, dueña del Café Bar Diamante, opina que el verano ha sido tranquilo aunque podía haber sido peor: «Hemos notado mucho la falta de turistas, pero no podemos decir que haya ido mal del todo, pero tampoco bien».

La falta de turistas extranjeros también se ha notado bastante en locales del centro de la ciudad, donde el turismo solía ser habitual cada día del año: «Como llevamos mucho tiempo dedicándonos al turista, no porque queramos, sino porque es la demanda que hay, el malagueño se ha ido a los barrios». Por su parte, Mariví subraya que las personas que trabajan en el sector de la hostelería se quejan porque es un sector muy difícil de recuperar después de una crisis. «Dicho por otra gente, oigo que está muy mal la cosa, que los bares somos los peores que estamos porque no hay turismo». Además, Mariví dice que, su negocio, que lleva abierto desde el año 49, tiene una clientela fija y esto ayuda a contrarrestar que no haya tanto turismo este verano: «Llevamos muchos años, tenemos clientela fija y ellos siguen viniendo».

Teletrabajo



El teletrabajo es otro de los factores por el cual los locales han tenido también menos clientela. Francisco Criado afirma que se ha notado mucho «ya no salen tanto a desayunar, la gente de oficina se está quedando en casa y por lo tanto desayunan en casa». Mariví explica que la demanda ha bajado hasta un 50%, si antes daba 200 desayunos ahora apenas da 100, «hay menos gente, ahora hay días que tengo 100 o ni siquiera llego a 100, es una pena».

La encargada de la cafetería Café Aranda, por su parte, señala que están sobreviviendo como pueden: «Ahora se está notando un poquito más de gente, la gente se está animando a raíz del mes de agosto, pero no es suficiente porque el teletrabajo está haciendo mucho daño».

Los hosteleros vislumbran el invierno con incertidumbre. «Cuando llegue el invierno no sé qué va a pasar, yo creo que bien no va a ir porque si en mi local seguimos cumpliendo la distancia de seguridad, caben dos mesas», señala Mariví. «La gente se está animando a raíz del mes de agosto, pero en invierno hay todavía menos turismo y la gente sale menos», lamenta la encargada de Café Aranda.