La Junta pide "responsabilidad" a los sindicatos en vísperas de la huelga educativa

En vísperas de la huelga educativa, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, dijo que respeta la postura de los sindicatos pero hizo un llamamiento a la responsabilidad: «Es una situación excepcional en la que todos tenemos que poner de nuestra parte, somos partidarios de resolver en los despachos los problemas que ponen en riesgo la salud de los niños, el profesorado y los mayores; es mejor dialogar en un despacho que salir con las pancartas a la calle», incidió.

Asimismo, recordó que "con las organizaciones sindicales hay un diálogo abierto permanente para que todas las circunstancias que se están dando se puedan ir hablando: en la delegación de Salud, en la delegación de Educación y aquí en la delgación del Gobierno andaluz para intentar ponerle soluciones a cada situación". "Para nosotros es fundamental recuperar con cierta normalidad la actividad académica, es fundamental para nosotros y para la mayoría de padres o equipos directivos; todavía no me he encontrado el no por el no de que no llevarán a clase a sus hijos, sé que hay casos entre los padres o equipos directivos pero yo no me lo he encontrado", subrayó.

A su juicio, "siempre van a faltar más recurso para todo, pero el esfuerzo se está haciendo y se está intentando mantener de forma permanente el diálogo".

"Estamos en una situación excepcional, hemos pasado meses muy duros en los que todos hemos tenido que hacer labores extras en nuestro ámbito de trabajo, también las familias han tenido que excederse en sus labores convencionales ayudando en la enseñanza a sus hijos, todos hemos entendido que la lucha contra la pandemia necesita de corresponsabilidad y eso es lo que yo le pido a las organizaciones sindicales y al conjunto de la sociedad malagueña para los próximos meses", señaló Patricia Navarro.