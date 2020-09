El PP, Cs y Cassá rechazan una moratoria de un año en la concesión de licencias a viviendas turísticas

Nueva moción sobre viviendas turísticas en la Comisión de Economía y Hacienda celebrada esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y, otra vez, el debate deja las mismas conclusiones esgrimidas por los grupos que ocupan bancadas contrarias: unos piden al equipo de gobierno que regule sobre la materia y otros dicen que a ellos no les corresponde porque es la Junta la que tiene las competencias en la materia. El PP, Cs y el edil no adscrito Juan Cassá han sumado hoy sus ocho votos, frente a los siete votos de Adelante Málaga y el PSOE, para rechazar la creación de un mapa de viviendas turísticas de la capital de la Costa del Sol y la aprobación de una moratoria de un año en la concesión de licencias de licencias de inicio de actividad a pisos vacacionales.

Nicolás Sguiglia, edil de Adelante y proponente de la moción, ha asegurado que la ausencia de regulación sobre las viviendas turísticas genera efectos negativos en la vida de miles de vecinos de la ciudad, "no hacer nada no funciona", ha aseverado, para incidir en que la "ley del mercado muchas veces acaba convirtiéndose en la ley de la selva". Ha destacado que no regular provoca fraude fiscal, porque hay miles de viviendas turísticas "irregulares", además, ha defendido, estas hacen competencia desleal a los hoteles, tienen un impacto "negativo" en el precio de los alquileres y crea problemas de convivencia con los vecinos. "La crisis del Centro no se va a solucionar con un tique de parking y una tapa", ha dicho.

Además de la moratoria, se rechazan también el establecimiento de un plan municipal de inspecciones a estas viviendas para ver si cumplen con las medidas sanitarias, pedir a la Junta la creación de un protocolo de recomendaciones sanitarias a cumplir en estos pisos y abrir un proceso participativo, implicando a todos los colectivos, para mejorar la convivencia y estudiar propuestas sobre cómo mejorar la seguridad sanitaria.

Sí ha salido adelante una enmienda del PP a la moción de Adelante en el sentido de instar al equipo de gobierno la implementación de un programa de medidas que estimulen el alquiler de larga duración y la construcción y explotación de edificios con viviendas en este régimen y a los propietarios que destinen su vivienda al arrendamiento de larga temporada. Está por ver cómo se arma esta iniciativa aprobada por unanimidad.

Rosa Sánchez, edil de Turismo, ha indicado que la Mesa de Turismo ya abordó el asunto en febrero y, como ya se dijo entonces, ha vuelto a recordar que "las competencias en materia de régimen de viviendas turísticas corresponden a las Comunidades Autónomas". Además, ha recordado que el Centro está en crisis porque ha habido una pandemia mundial y eso ha hecho que se reduzca en un 80 por ciento el número de visitantes, ha recordado que ya hay un decreto autonómico y que el Gobierno, a través del ICTE, ha elaborado un protocolo sanitario para pisos vacacionales en relación con el coronavirus, y además existe un sello de la región, Andalucía Segura, que abunda en ello. En el Ayuntamiento, ha dicho, cuando tienen conocimiento de que ha habido problemas de convivencia entre vecinos y turistas alojados en estas casas se toma nota y se avisa a la Junta o se actúa en el marco de sus competencias.

Noelia Losada, portavoz de Cs, ha incidido en que la inspección de estas viviendas turísticas corresponde a la Junta y ha señalado que el camino pertinente es el de los incentivos fiscales para convertir los pisos vacacionales en arrendamientos de larga temporada por medio de bonificaciones y ayudas, además de insistir en que ahora no tiene sentido "una moratoria porque no hay turistas".

Pablo Orellana, edil del PSOE, ha dicho que la capital no tiene un modelo sostenible que "integre a turistas y vecinos" y ha declarado que falta gestión, además de hablar del "hecho de que la ciudad sufre un proceso de turistificación".