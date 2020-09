"La flexibilidad y la capacidad de adaptación son cualidades imprescindibles del profesional actual"

La "vuelta al cole" no es sólo para los más pequeños de la casa, muchos profesionales comenzarán de forma inminente su formación, un aprendizaje que les permitirá tener un perfil preparado y adaptado a los nuevos tiempos. Sobre este y otros asuntos, hablamos con la directora de la escuela de negocios ESESA IMF, Belén Jurado.

¿Qué papel debe jugar la formación superior en los próximos años?

Un papel fundamental porque nos debe permitir adaptar y transformar nuestra forma de trabajar. Si tenemos la preparación necesaria seremos capaces de adaptarnos rápidamente al entorno. La formación te proporciona, además de conocimientos y habilidades, un valor muy importante para cualquier persona: seguridad en ti mismo para afrontar las responsabilidades del puesto con la debida diligencia y haciendo frente a cualquier vicisitud con garantía de éxito. Muchos de los fracasos profesionales vienen motivados por no tener la formación adecuada para desempeñar las tareas, asumir las responsabilidades y tomar las decisiones intrínsecas al puesto que se ocupa.

¿Cómo debe ser la escuela de negocios en la situación actual?

Flexible, dinámica, ágil y que sitúe en el centro al alumno y al docente. Hay que dar respuesta a todas las necesidades que se nos presenten sólo así podemos ser un centro de formación de vanguardia, con programas y metodologías académicas adaptadas a la realidad del momento. Quizás estabas pensando en otros atributos, tecnología, conocimientos adaptados, etc., pero esto no deja de ser una consecuencia si tenemos una organización ágil y dinámica que está en proceso de transformación continua.

¿Qué características debe tener el profesional del futuro próximo, qué conocimientos y capacidades?

Volvemos a los mismos términos de la pregunta anterior, en mi opinión son fundamentales la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Leemos continuamente la necesidad de contar con profesionales con conocimientos y habilidades tecnológicas, pero esto no deja de ser una consecuencia más. Creo que el mundo estará en manos de aquellos que tienen capacidad de liderazgo, capacidad de trabajar en equipo y, sobre todo, de saber rodearse de los mejores. En lo que respecta a la formación, cada profesional debe preparar su hoja de ruta y elegir el centro más adecuado que le permita alcanzar sus objetivos. No me gustar hablar de conocimientos específicos, dependerá de qué funciones está desempeñando un profesional en el momento actual y cuáles van a ser o les gustaría que fuesen en el futuro, y en este último caso, tendrá que prepararse y formarse para llegar hasta allí.

La interacción con la realidad empresarial les ha llevado a tener que incorporar programas y conocimientos nuevos, ¿verdad?

Pero esto no es una novedad en ESESA IMF, nuestro carácter ágil y dinámico ha permitido que de forma periódica incorporemos nuevos programas formativos, ya bien sean máster, cursos o jornadas de actualización, adaptados a las necesidades del momento y también, a sectores concretos. Constantemente estamos ofreciendo a la sociedad profesional actividades formativas de actualidad. Este año comenzamos el Máster en Administración Concursal, y no solo lo hacemos para la gestión de empresas en concurso, sino también para proporcionar herramientas y conocimientos, para evitar que empresas en situación complicada puedan llegar a ese punto. Todo lo relacionado con del Data Science es una necesidad inminente para cualquier organización, y desde ESESA IMF daremos comienzo a una nueva edición del Máster de Big Data and Business Analitycs. Del mismo modo el marketing digital, por nombrar algunos de los últimos programas que hemos incorporado a nuestra tradicional oferta formativa como los longevos, MBA, Master en Asesoría Fiscal o Dirección Financiera ahora, también, en formatos streaming.