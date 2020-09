La oposición rechaza adjudicar suelo municipal a universidades privadas

La Gerencia de Urbanismo ha anunciado que hará un mismo pliego para sacar a concurso la adjudicación de dos suelos en la capital, uno en Teatinos y otro en Carretera de Cádiz, para que desembarquen sendas unidades privadas: hay cinco interesadas y dos ellas son la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y la Alfonso X El Sabio. Sin embargo, la oposición ha rechazado hoy no que vengan estas instituciones docentes, sino que lo hagan en suelo público. De cualquier forma, el equipo de gobierno insiste en que habrá un concurso y que los centros que se hagan con el suelo pagarán un canon anual.

Begoña Medina, viceportavoz del PSOE, dice que no está en contra de que venga ninguna universidad privada, «lo que no nos parece razonable es que se decida regalarle suelo público, como con la UCAM. Los suelos de titularidad municipal deben ser para equipamientos públicos y, a nuestro modo de ver, una universidad privada, que no deja de ser una empresa, no cumple los requisitos de utilidad pública para su cesión».

«En idéntica forma que sucedió con la UCAM, nos opondremos frontalmente a la cesión de estos suelos a cualquier universidad que no sea la UMA. No se pueden regalar suelos para universidades donde van a estudiar los hijos de los ricos. Si quieren instalarse en Málaga lo primero que deben hacer es comprarse un suelo. Además, estas universidades no generan un empleo de calidad, más bien precariedad en el sector de la enseñanza universitaria, como revelan todos los informes», reflexiona Medina, quien añade que, además, «podemos asegurar que tomaremos todas las acciones legales que sean necesarias para evitar que PP y Cs regalen suelos a empresas privadas como la UCAM o la Alfonso X».

La confluencia de Podemos e Izquierda Unida, por su parte, ha manifestado su «rotundo rechazo a los planes del alcalde, Francisco de la Torre (PP), de ceder dos parcelas educativas para la implantación de proyectos universitarios privados, ya que el suelo de todos los malagueños no puede destinarse al beneficio de unos pocos, es una distribución a la inversa del patrimonio común y de la riqueza de la ciudad».

El concejal portavoz de la coalición de izquierdas, Eduardo Zorrilla, ha considerado que «el Ayuntamiento de Málaga tiene que ceder terrenos y colaborar con la educación pública. Y para eso está la Universidad de Málaga (UMA), una institución con un gran prestigio y que oferta numerosas titulaciones, que hace innecesaria la proliferación de nuevas universidades privadas».

Zorrilla ha resaltado que «la UMA, desde el modelo público, sí que hace una distribución justa de los recursos públicos, ya que está sufragada con los impuestos públicos, mediante los que pagan más quienes más tienen y se benefician de ella todos los malagueños y malagueñas, independientemente de su capacidad económica». También ha anunciado «un papel activo de Adelante para oponernos a estas nuevas pretensiones de cesión de terrenos públicos a una universidad privada, para ello utilizaremos todos los recursos y mecanismos que tenemos a nuestro alcance».