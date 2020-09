El PSOE presenta enmiendas a la ordenanza de movilidad para "garantizar la seguridad de los ciclistas"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado enmiendas al Proyecto de Ordenanza de Movilidad de la Ciudad, redactado por el equipo de gobierno para su aprobación. "Hemos hecho aportaciones para aumentar la seguridad de los usuarios más vulnerables, como los ciclistas, además de solicitar la identificación de los usuarios de los patinetes eléctricos en caso de incumplimiento de las ordenanzas de tráfico, obligar al uso del casco en todos los casos y mejorar también la regulación de los espacios habilitados para la carga y descarga", ha señalado la viceportavoz socialista, Begoña Medina.

Medina ha recriminado a los concejales del equipo de gobierno que prohíban el uso de la bicicleta en las aceras en aquellos lugares en que no hay forma segura de desplazamiento. El punto 23.2 del proyecto presentado por el Ayuntamiento dicta que "las bicicletas no pueden circular por las aceras, paseos o cualquier espacio peatonal". La representante del PSOE propone que "los ciclistas sí puedan utilizar estas aceras, paseos o zonas peatonales en entornos donde no se pueda garantizar la seguridad vial, como puede ser el caso del Puente de la Azucarera o del Paseo de la Alameda, donde los vehículos van a una alta velocidad". En todo caso, "el peatón siempre tendrá prioridad y el ciclista deberá moderar la velocidad de paseo", según han asegurado hoy los socialistas en un comunicado.

En otro de los puntos, el equipo de gobierno propone reducir la distancia mínima de 1,5 metros que han de mantener los vehículos motorizados en los adelantamientos a las bicicletas. "Esto nos parece una barbaridad, porque si un vehículo adelanta a una bicicleta a un metro como propone el alcalde, sólo la onda de viento que produce el coche sobre el ciclista puede desestabilizarlo y tener un desenlace fatal en la carretera", ha advertido la responsable socialista.

Además, a menos de un metro y medio de distancia en una carretera "puede pasar de todo, debemos garantizar la seguridad de aquellos que circulan con su propio cuerpo como chasis, pese a que usen el casco de manera obligatoria". Sobre el uso de este casco, otra enmienda socialista exige que se obligue a utilizar casco a los usuarios de los patinetes eléctricos, tanto si son de alquiler como una propiedad del que circula con él. "El patinete eléctrico no deja de ser un vehículo motorizado que puede alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora. A esa velocidad, un golpe en la cabeza puede ser fatal, ya se han dado lamentables casos en nuestra comunidad y debemos ponerle fin a ello por responsabilidad", ha añadido.

Por su parte, el responsable de Movilidad en el grupo socialista, Jorge Quero, ha manifestado que "la convivencia entre ciclistas y autobuses de la EMT en el carril bus es muy complicada", así que anima al equipo de gobierno a echar atrás su propuesta para que ambos vehículos circulen por esta vía, siguiendo los consejos de los propios conductores de la EMT: "no se puede garantizar la seguridad de los ciclistas en estas vías porque van a distintas velocidades y el transporte colectivo público debe cumplir unos horarios y no puede realizar adelantamientos con seguridad. Lo que exigimos los socialistas es la segregación de los ciclistas del tráfico a motor a través de la creación de carriles ciclables, sólo para ciclistas, bien sea en la carretera o con el aumento de la red de carriles bici en nuestra ciudad, que es intermitente y con pavimento deslizante en muchos tramos", ha añadido Quero. En este carril podrán circular otros Vehículos de Movilidad Personal, como el patinete eléctrico.

En lo relativo a los patinetes eléctricos, así como el resto de VMP (Vehículos de Movilidad Personal) propulsados por motor eléctrico, los socialistas proponen la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para los usuarios cuando circulan por la calzada en vía urbana, junto a los coches. "De esta forma, en caso de colisión así estarán protegidos todos los actores del conflicto. En todo caso exigimos el seguro a las empresas de alquiler siempre", ha aseverado el edil socialista, quien también exige la identificación de estos vehículos a través de un código serigrafiado en el propio patinete, así como las empresas que lo alquilen tengan los DNI, o equivalentes, de quienes hacen uso de los mismos. "En este caso, si hay un accidente entre varios vehículos e incluso una infracción de tráfico o de aparcamiento, la empresa de alquiler podrá identificar a la persona que lo conducía a requerimiento de la administración pública para las posibles sanciones".

En el mismo orden de cosas, Quero pide al equipo de gobierno que contemple exigir a las empresas de alquiler de Vehículos de Movilidad Personal copia de documentos que identifiquen a los usuarios, así como sus números de teléfonos móviles. "Si hay incumplimientos de las ordenanzas de circulación o uso de la vía pública, se le podrá notificar la multa al conductor". Desde el PSOE proponen además que "si la empresa no identifica al usuario implicado en el conflicto, tendrá que responder subsidiariamente del pago de la preceptiva amonestación".



Mayor control para las zonas de carga y descarga

Otra de las enmiendas del grupo socialista al proyecto de Ordenanza de Movilidad responde a las peticiones del sector del transporte durante años con relación a las zonas de carga y descarga habilitada en la ciudad para que puedan desarrollar su trabajo de manera segura y eficaz. "Para evitar un uso irregular por conductores no habilitados en estas zonas proponemos que los agentes del SARE colaboren con la Policía Local en el control y vigilancia de estas mismas", ha informado Jorge Quero. Además, el PSOE ha aportado una propuesta para distinguir las zonas de carga y descarga en tres tipos distintos: "de carga y descarga de alta rotacio?n, con un tiempo máximo de permanencia de 45 minutos para un vehículo de transporte de mercancías; zonas de carga y descarga normal, con un tiempo máximo de estacionamiento de dos horas y media, y carga y descarga mixta, donde un usuario de vehículo normal podrá aparcar también en determinadas franjas horarias", ha expresado el concejal socialista.