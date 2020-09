Conoce los principales delitos cibernéticos

Dar a conocer los tipos de fraudes más comunes que circulan por la red, detallando en qué consisten y cómo detectar cada uno de ellos. La Oficina de Seguridad del Internauta, ligada a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, destaca la necesidad de aprender a identificar los riesgos para navegar de forma segura.



Phishing

Engaño para obtener información personal

Suplantando la identidad de personas, entidades y servicios conocidos, el ciberdelincuente trata de engañarnos para que le facilitemos información personal. Muchas veces pueden ser detectados porque incluyen faltas de ortografía debido al uso de traductores informatizados. Debemos comprobar que el email coincide exactamente con el de la empresa que nos envía el correo. En caso de desconfiar, no debemos descargar nunca archivos adjuntos.



Tiendas online falsas

Tratan de robar dinero y recabar datos personales

Una web mal construida y poco atractiva puede ser la primera pista. Los portales online fraudulentos se construyen muchas veces a toda prisa. No es normal que solo se pueda pagar mediante transferencia bancaria. Los precios demasiado bajos han de hacernos sospechar. La web debe recoger la información legal de la empresa que está ofreciendo un determinado producto o servicio, como el NIF o la razón social.



Sextorsión

Chantaje a cambio de no desvelar detalles íntimos

Consiste en chantajear con la publicación de fotos, vídeos o información íntima si no pagamos. En la mayoría de los casos no tienen nada, pero se sirven del miedo y el desconocimiento para engañarnos. Siempre debemos ser cuidadosos con quien compartimos nuestra información, mantener la calma, no abrir archivos adjuntos y no enviar dinero. Si no estamos utilizando la cámara del ordenador o el micrófono, siempre es mejor desconectarlos.



Perfiles falsos

Dañar nuestra reputación, extorsionarnos o robarnos datos

Si nuestra identidad ha sido suplantada, por ejemplo en una red social o una aplicación de citas, se deben recopilar pruebas y notificarlo a la web donde se ha registrado el perfil falso. Es preferible no aceptar peticiones de desconocidos, sobre todo cuando su descripción es escasa o no tiene fotos.



Ofertas de empleo

Obtener dinero

Los ciberdelincuentes publican ofertas falsas con las que obtener dinero pidiendo adelantos en concepto de gestión, formación inicial... Hay que sospechar si se incluyen teléfonos de tarificación especial, evaluando la apariencia de la web de la empresa o si solicitan dinero. Es preferible usar solo portales fiables y contrastados y de instituciones u organismos oficiales.