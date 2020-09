Cientos de universitarios reclaman el dinero de sus actos de graduación

Cientos de universitarios malagueños reclaman a una empresa de fiestas, Graduaciones Málaga, la devolución de las cantidades pagadas por los actos de graduación y fiesta, que debido a la pandemia se han visto obligados a cancelar. Por su parte, la empresa pide paciencia y asegura que «los pagos se realizarán a lo largo de estos meses».

La polémica comenzó cuando estudiantes afectados denunciaron mediante varios tweets la situación. «Tras la pandemia se pospuso el acto, pero en agosto con las restricciones se decidió entre todos la cancelación y devolución del dinero, rellenamos un formulario y desde ese día no hemos vuelto a saber nada», dice Juanjo Cruz, estudiante de Periodismo y uno de los intermediarios entre los alumnos y la empresa.

«La empresa ha sido poco transparente, hemos hecho un documento drive para calcular cuántos somos los afectados y estimar el dinero que nos deben», sostiene Cruz.

Los alumnos denuncian la falta de información por parte de la empresa, ya que muchos afirman que «no cogen el teléfono, ni responden por redes ni nada. Han borrado la página web y aún estamos a la espera de que se pongan en contacto con nosotros», dicen. «Ya no hay sede física porque hemos cerrado la empresa, y por eso tampoco respondemos al teléfono», afirma el encargado de Graduaciones Málaga.



Devolución del dinero

El encargado asegura que «las devoluciones se van a ir haciendo poco a poco a lo largo de estos días y se va a devolver el dinero íntegro».

«No estoy escondido, llevamos seis años haciendo graduaciones pero este año con la pandemia no podemos ejercer nuestra actividad y hemos tomado la decisión de liquidar la empresa», declara el responsable.

A pesar de que hay alumnos de grados como Turismo que sí confirman haber recibido una parte del dinero, hay otros muchos que no. «Hemos realizado 60 devoluciones a los alumnos de Turismo, la devolución va muy lenta no hay plantilla, estoy yo solo», dice.

La empresa afirma que «la mitad del dinero se utilizó para los pagos que se realizaron a proveedores», y que aún están a la espera de su devolución.

«Yo ahora no dispongo de ese dinero porque me lo tienen que devolver, pero vamos a devolver a los alumnos el 100% del dinero, entendemos que no ha habido graduación y que se devolverá absolutamente todo, pero necesito paciencia», insiste.