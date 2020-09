Ahora se trabaja en conseguir una parcela que permita a todos los abonados de ese parking estacionar con tranquilidad y "gratis" durante los trabajos

Polémica vecinal en torno a la supresión del parking de la Princesa como consecuencia de la reforma del carril de la Cordobesa, valorada en 1,25 millones de euros y que busca corregir el trazado de la vía, evitando sus numerosos recovecos y abogando por una trayectoria rectilínea y directa, con un acerado más amplio, además de generar un nuevo vial. Esa reforma es apoyada por la Asociación de Vecinos de la Princesa y la Cordobesa, pero conllevará la demolición de parte del parking municipal allí existente e, incluso, afectará a edificios administrativos relacionados con el depósito de la grúa. El PSOE ofreció una rueda de prensa esta semana para exigir que no se supriman las 300 plazas de ese aparcamiento privado, algo que afecta, según dijo su viceportavoz, Begoña Medina, a 600 familias. Los socialistas denunciaron que eso ocurrirá el 1 de octubre. Pero la presidenta de los vecinos, Rosi Soler, ha explicado a este periódico que ellos están tratando de buscar parcelas para que todos los abonados (habla de 400, frente a los 300 del PSOE) con el fin de que, mientras duren las obras, puedan aparcar gratis y con tranquilidad, pero entiende que la supresión de ese aparcamiento municipal debe hacerse porque la reforma del carril va a traer muchos beneficios al barrio.

Indica Soler, incluso, que muchos de esos 300 abonados no viven en la zona y señala que hay división de opiniones: unos no quieren que desaparezca el parking, es decir, los abonados, y otros, los vecinos agrupados en torno a la asociación sí, pero por el hecho de que la reforma del carril de la Cordobesa, asegura, es muy necesaria. Es más, esta noche se reúnen con el alcalde, Francisco de la Torre, y el edil de la zona, Luis Verde, para buscar parcelas para esos abonados, porque la primera que se les ha ofrecido no sirve para acoger a todos (apenas 220 plazas). En el futuro, ha indicado Soler, quieren incluso que se haga un parking subterráneo bajo la grúa.

"Ese aparcamiento se va a ver perjudicado por la nueva avenida que hay que hacer, y afecta a la grúa, al parking e incluso a la asociación nuestra y a la de mayores, pero estamos luchando por mejoras para el barrio", recalca, y dice luego que ellos no están a favor del Ayuntamiento, sino que luchan para mejorar la zona en la que viven. "El tema se ha ido a la política y estamos recibiendo insultos en las redes sociales", dice, para indicar que ellos están de acuerdo con la obra, por la que llevan años luchando (se aprobó en 2008). "Estamos de acuerdo con las mejoras para el barrio y eso pasa por hacer la avenida. En la zona junto al Colegio Padre Jacobo no hay aceras siquiera, cabe sólo un coche, si un niño sale lo pillan". "Lo que queremos es que la avenida sea más grande y crezca". Además, en esa zona se van a poner los módulos de Bachiller del colegio, indican desde otra fuente, y mucha gente "está de acuerdo con eso".

El caso es que los abonados del parking no lo ven igual, y Medina, en su rueda de prensa, dijo: "Es no es una solución seria –refiriéndose a la parcela que se les cede, que no da respuesta a todos los abonados–, porque al tratarse de un terreno de titularidad privada, nadie nos garantiza que el dueño del lugar pueda dar marcha atrás en unos meses". "Es inconcebible que el Ayuntamiento quiera dejar sin aparcamiento a los vecinos".



La reforma proyectada

En el pliego de condiciones consta que el carril «presenta en parte de su longitud un trazado notablemente estrecho, confinado entre muros de fábrica y sin espacio disponible para el tránsito peatonal. Asimismo, en el resto del trazado se detectan numerosos problemas de accesibilidad en los itinerarios peatonales, existiendo aceras muy estrechas (anchuras inferiores o muy inferiores a 1,80 metros), numerosos obstáculos y alturas de bordillo excesivas».



Para subsanar esta situación, «se contempla la corrección del trazado del carril, adoptando una trayectoria más directa y rectilínea que favorezca el tránsito. Asimismo, la actuación contempla una actuación notable de las bandas de acerado y una reorganización de los aparcamientos, dotando en general al entorno de un aspecto más accesible y atractivo para los usuarios de la vía». Como hito singular, se ha previsto la integración en la nueva estructura viaria del edificio de estética colonial localizado en la zona oeste de la actuación.

También, en el marco del proyecto se contempla la ejecución de un vial secundario y perpendicular al Carril de La Cordobesa «que permita conectar con el desarrollo urbanístico del sector Santa Rufina». Para el encaje de los nuevos trazados, se hace, incluso, necesaria la demolición parcial de la superficie del aparcamiento de La Princesa y el Depósito de la Grúa, incluyendo el derribo de edificios de gestión existentes, ya que la ampliación de los acerados a ambos lados y la rectificación del carril requieren de una ocupación parcial de ambas zonas.

Así, la sección de calzada total en el Carril de la Cordobesa es de seis metros (tres más tres), disponiéndose de acerado a ambos lados de ancho superior a 1,80 metros. En la sección se han previsto aparcamientos en línea para satisfacer las necesidades de los vecinos.

En cuanto al nuevo vial, que genera un bulevar, discurrirá en la zona ocupada actualmente por el extremo oeste del aparcamiento La Princesa, en su lado anexo a las pistas deportivas. Además de la demolición completa de la superficie de interferencia requerirá de la ejecución de un muro de contención en la interfase para salvar el desnivel.

Habrá asimismo una importante intervención en las redes de saneamiento, drenaje y abastecimiento. También se genera una nueva y amplia zona verde.