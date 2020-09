Los padres de 400 niños se manifiestan para denunciar la falta de comedor en Teatinos

Tras dos semanas desde el inicio del curso y con la falta de comedor en 49 colegios malagueños, las familias de los niños afectados por esta situación se manifestaron, en la calle Doctor Miguel Díaz Recio, en Teatinos, para denunciar la situación. Las familias protestaron montando su propio comedor móvil en plena calle, reivindicando así su situación y exigiendo soluciones urgentes a las administraciones pertinentes.

Esta situación está suponiendo problemas a las familias en sus respectivos puestos de trabajo: "Muchos padres necesitan tener una conciliación familiar, se están viendo obligados a pedir permisos en su puesto de trabajo, etc», dice Karena Rojas, madre afectada y responsable de comunicación del AMPA Botticelli. "Más de 400 niños se están quedando sin comedor, y esto no puede seguir así", denuncia.

Tras la recogida de sus hijos, las familias llevaron su propia comida y realizaron la sentada en las puertas del colegio. pedimos el servicio de comedor lo más antes posible para paliar esta situación. Para los afectados la solución pasa por poner de nuevo el servicio de comedor, ya que por ahora lo único que tienen es un aula de espera, "pero es una solución de corto plazo".

Además denuncian que estas aulas de espera, donde los menores está de 14:00 a 16:00 de la tarde "no se les da de comer y eso no puede ser», denuncia Rojas."Si no se les da de comer al menos que les den un táper", reitera.



Quejas a la Consejería

Desde hace semanas, las familias aseguran estar tramitando quejas sobre la situación a las administraciones pertinentes, "pero no obtenemos respuesta alguna", asegura Karena Rojas. "Los directores de los centros están colaborando y haciendo todo lo posible para solucionarlo pero la decisión compete a otras administraciones", dice Rojas.

"Dijeron que en dos semanas iba a solucionarse esta situación pero no han hecho nada aún", insiste. Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, FDAPA, considera que "transcurridos más de 15 días desde qué se hizo pública la decisión de las empresas de no prestar el servicio, la APAE debería tener resuelto el problema, que deja en una muy precaria situación a miles de alumnos en una situación social extrema y que hacen muy difícil, por no decir imposible, la conciliación laboral y familiar".

Además, dicen que "se está exponiendo en muchos casos a población de riesgo cómo son los abuelos ante la imposibilidad de dejar sus trabajos".

Por ello, desde la federación exigen a la Consejería "que de la máxima prioridad a la contratación inmediata de empresas que puedan dar el servicio de comedor y abunden en la vuelta a las cocinas de gestión propia».

Se ha planteado el conflicto de la atención de los menores del Plan de Seguridad y Garantía Alimentaria (SYGA), como indican desde Fdapa. "Hay gente a la que le hace verdadera falta", dicen.