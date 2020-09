El PSOE critica el «desastre de gestión» y la falta de sustitución de docentes en los centros escolares

El PSOE ha criticado «el desastre de gestión» de la Consejería de Educación en los centros escolares, ante la falta de sustitución de docentes que se encuentran en cuarentena por haber dado positivo por Covid-19.

En el CEIP Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre, la secretaria general del PSOE del municipio, Patricia Alba, y Marcos Ruiz Valle, secretario de Educación del PSOE de Málaga, lamentaron la «falta de previsión» ante los contagios de Covid-19.

El equipo directivo de este centro, indicaron los socialistas, se ha visto obligado a comunicar por carta a los padres y madres que no lleven a los niños y niñas de Infantil al centro porque «no pueden garantizar la seguridad del alumnado». Tras el positivo de varios docentes, solo cuentan con tres profesionales para atender a cinco grupos. «Los docentes enfermos con Covid-19 no han sido sustituidos, con lo que al final, los grupos burbujas no existen», explicó Alba, quien añadió que «no se ha bajado la ratio en ninguna de las clases de este centro». Incluso, agregó la socialista, «se ha llegado al punto de que los padres y madres han establecido turnos para traer a sus hijos e hijas al colegio con un mínimo de seguridad».