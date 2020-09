Repasar la Historia de España sin banderías

El autor pide consenso para aplicar la Ley de Memoria Histórica

Al malagueño Juan de Dios Segura Baena no le amedrenta meterse en camisa de once varas, en un terreno tan delicado como el que analiza en su último libro, 'Notas para una Memoria Histórica', publicado en Círculo Rojo.

Este subinspector de Trabajo jubilado, compañero que fue del desaparecido Eduardo Martín Toval y temprano socio de la librería Proteo, recuerda que la vocación por escribir ya la manifestó en una revista de juventud que publicaba con otros compañeros en 1970.

«Como estábamos todavía dentro del régimen de la dictadura aquello lo teníamos un poco como tapadillo en la Escuela de Peritos Industriales y solo editamos tres números, ya que cuando íbamos a sacar el cuarto llegaron unos señores con sus correajes haciendo su trabajo», ironiza.

Después de publicar en Ediciones del Genal dos libros sobre sendas figuras de la Historia de España como el emperador Carlos V y su madre Juana I de Castilla –«mal llamada la Loca, porque nunca lo fue», apunta– , reunió en la obra 'Misceláneas' publicaciones diversas y, con un enfoque muy crítico, su tercer libro trató sobre el procés catalán, que calificó de «golpe de Estado».

Antes de hablar de lleno de su cuarto libro, 'Notas para una Memoria Histórica', el escritor quiere dejar claro algo que considera primordial: «No he querido hacer bandería ninguna, pues este libro no lleva la bandera ni de España ni de la República. Este libro lleva la bandera de la Historia. He pretendido hacer ver que a lo mejor nos estamos equivocando», destaca.

La obra realiza un amplio repaso a la Historia de España desde la Dictadura de Primo de Rivera, en 1923, hasta la muerte de Franco y el inicio de la Transición, en 1976, aunque no se olvida de incorporar al inicio el retrato del malagueño Antonio Cánovas del Castillo, el artífice de la Restauración.

Una de las tesis que sostiene el autor es que la Guerra Civil podría haberse evitado si la II República no se hubiera implantado de forma forzada, tras unas elecciones municipales. Y también, si las derechas y las izquierdas «hubiesen apostado por buscar soluciones consensuadas» con proyectos de progreso que alimentaran «la ilusión republicana», en lugar de convertirse en enemigos irreconciliables. De cualquier forma, precisa que este ambiente era el que se respiraba en la Europa de entreguerras.

Memoria Histórica



Juan de Dios Segura, que ha escrito estas 'Notas' con la ayuda de una amplia bibliografía, destaca que respalda aspectos de la Ley de Memoria Histórica como la recuperación de los cadáveres de los asesinados y enterrados en las cunetas «de las dos partes» o la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, pero también quiere hacer esta reflexión: «Determinado sector de la izquierda española está dispuesto a recordarnos todos los días algo que habíamos olvidado y están haciendo del Franquismo una revisión, como si quisieran ganar una guerra contra él. El Franquismo fue algo que nunca debió ocurrir pero ocurrió. Es el perverso hijo de una Guerra Civil, especialmente perversa porque nos matamos entre hermanos», argumenta.

A su juicio, la Memoria Histórica debe llevarse a cabo con consenso y sin espíritu «de revancha». Y si se trata de pensar en un nuevo proyecto para España, también pide moderación porque este momento, asegura, no es el adecuado. «Vamos a hacer las cosas con temple, tranquilidad y mesura», aconseja.

Su próximo libro, anuncia, será un estudio histórico sobre Franco y el Franquismo, en el que tratará de explicar cómo llegó a alzarse con el poder «una persona que era mediocre».