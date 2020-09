"Hemos de terminar la digitalización del colegio y conseguir el papel cero"

José Manuel Conejo tiene despacho en Málaga y es abogado, mediador, árbitro, administrador de fincas y además ejerce en el Turno de Oficio. Es letrado desde 1985 y titular del bufete Conejo Abogados. Está especializado en asuntos de lo Mercantil, Penal y Civil, así como en los relacionados con indemnizaciones, entre otros. Es profesor del Máster de Abogacía y de la Escuela de Práctica Jurídica desde 1998. Ha sido diputado primero de la Junta de Gobierno desde 2016 al 29 de julio de 2020, cuando dimitió para presentarse a las elecciones en igualdad de condiciones con los demás candidatos. Ha sido, además, responsable de Formación, diputado tercero de la Junta de Gobierno entre 2012 y 2016, responsable del Máster de acceso a la Abogacía, miembro de la Comisión de Formación del CGAE (2012-2015) y vocal de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (2010-2012).

P ¿Por qué ha decidido presentarse a decano?

R Tras 35 años de ejercicio profesional, vinculados muchos de ellos al Colegio, y la experiencia adquirida en estos últimos años en la gestión del mismo, es el momento de dar el salto y pasar a primera línea con un equipo muy cohesionado y coordinado, un proyecto real, con propuestas concretas realizables, que lleve al Colegio de Abogados de Málaga al futuro que se merece. Y todo ello, para y por los abogados malagueños, en defensa de la abogacía, sin olvidarnos de la sociedad a la que pertenecemos y prestamos nuestros servicios profesionales. La defensa de la abogacía y la dignificación de la profesión son nuestras premisas.

P Esboce, por favor, sus tres principales propuestas...

R Crearemos el Centro de Informatización y Digitalización Icamálaga para ayudar a los compañeros y sus despachos. Le daremos la misma estructura que al Centro de Formación Icamálaga, que tan bien ha funcionado. La covid-19 nos ha obligado a actualizarnos en unos días en las nuevas tecnologías y los Despachos de Abogados tienen que actualizarse también. Además de asesorar e informar a los compañeros, dispondremos en la web colegial de todos los recursos y programas necesarios para el ejercicio profesional. Cerraremos convenios con distintos proveedores para los abogados que quieran poner al día sus equipos informáticos. Facilitaremos acuerdos para adquirir los programas informáticos necesarios para el ejercicio profesional y licencias comunes para todos los abogados, etc. Asimismo, hemos de terminar la digitalización del Colegio y conseguir el papel cero, tanto en la sede central y delegaciones como ante el ciudadano y la Junta de Andalucía, con respecto al Turno de Oficio. Renovaremos la web del Colegio para que cualquier colegiado, esté donde esté, pueda acceder a todos los trámites necesarios con el Colegio desde su dispositivo móvil. La conciliación profesional y familiar en los despachos de abogados y la igualdad serán nuestros objetivos. Hemos conseguido la conciliación familiar en el Colegio de Abogados, ahora llevaremos la conciliación familiar y laboral a los despachos, asesorando a los compañeros y poniendo a su disposición las herramientas necesarias para ello. Vigilaremos y denunciaremos las situaciones discriminatorias que se puedan producir, tanto en abogados y abogadas jóvenes, como con mujeres abogadas. Instaremos al Ministerio de Justicia a instaurar un sistema para que los abogados podamos disponer de un periodo vacacional de notificaciones y que cada abogado pueda señalar los días que no podrá recibir notificaciones vía Lexnet. Desde la comisión normativa propondremos las modificaciones legales necesarias para que se regule la desconexión digital del abogado con Lexnet en periodos vacacionales de Semana Santa, Navidades, etc. Todo ello con el fin de conciliar la vida profesional y familiar. También potenciaremos las delegaciones en cada una de sus demarcaciones. Desde cualquier delegación del Colegio se podrán realizar todos los trámites. Seguiremos mejorando todas las sedes colegiales y delegaciones del Colegio, donde se puedan prestar servicios a los compañeros de la demarcación, así como puedan realizar formación, presencial, telemática y mixta, para todos los colegiados en general, desde cada una de las sedes y delegaciones. Seguiremos siendo firmes en la defensa del mantenimiento de los partidos judiciales y reivindicando la renovación de las sedes judiciales en la provincia. Las delegaciones tienen el papel fundamental de acercar el Colegio a los compañeros de su demarcación, atender sus necesidades y contribuir a que esté presente en la sociedad, por lo que ampliaremos sus servicios y competencias.

P ¿Qué situación tiene, a su juicio, el Turno de Oficio y qué debe hacerse para mejorarlo?

R Reivindicamos la mejora de honorarios, y la mejora de la gestión con la Junta de Andalucía, exigiendo el pago puntual de todas las actuaciones que realicemos los abogados y presionaremos hasta que se consiga, empleando todos los cauces que estén a nuestro alcance. El papel cero con la Junta de Andalucía será otro de nuestros objetivos, así como la cobertura por la Seguridad Social a los abogados de oficio durante el desempeño de sus funciones. Los reciclajes seguirán siendo gratuitos y se podrán realizar de forma telemática, desde los despachos, en el Congreso Icamálaga, jornadas, cursos, etc y acceso a la oficina virtual a través de dispositivos móviles.

P ¿Qué medidas implementará para ayudar a los abogados a hacer frente a la crisis?

R Además de mantener el Fondo social, becas y ayudas que se vienen concediendo por el Colegio, habrá que adaptarlas a la situación que cada momento requiera y si vemos que no son suficientes ampliaremos las exenciones de cuotas para la maternidad y paternidad y enfermos de larga duración, así como las ayudas a los abogados especialmente afectados por la covid-19. Mantendremos las cuotas reducidas y beneficios en la formación de los abogados jóvenes y crearemos ayudas específicas para ellos, pues es un colectivo especialmente afectado por la covid-19, al estar al inicio de la profesión.

P ¿Cómo valora la situación de la Justicia en Málaga y cómo pueden ayudar a mejorarla los abogados?

R La Justicia en Málaga ha empeorado con la pandemia, las soluciones adoptadas por el legislador no son las mejores, y la realidad así lo demuestra, seguimos sin los medios materiales y humanos adecuados, no se invierte en Justicia, los juicios se retrasan cada vez más, tenemos señalamientos para el año 2023, los funcionarios no han teletrabajado y sin embargo nos han hecho trabajar a los abogados durante el mes de agosto, mientras la mayoría de funcionarios estaban de vacaciones, ha sido un despropósito y no ha servido de nada. Ni siquiera nos dan traslado de los expedientes de forma telemática, en muchos de los juzgados. Revindicamos que la Justicia deje de ser la hermana pobre de la Administración y que inviertan en ella como lo han hecho en Hacienda, por ejemplo, lo que redundará en beneficio de los ciudadanos y por ende de los abogados.